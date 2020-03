Policijos pareigūnai susidūrė su dar neregėtu išbandymu: dėl keršto negalėjo tinkamai reaguoti į įvykius

Neblaivus prie automobilio vairo sulaikytas ir dėl to baudžiamojon atsakomybėn patrauktas Vilkaviškio gyventojas Andrius Dievokaitis nutarė atkeršyti policijos pareigūnams: vyras daugiau kaip mėnesį ant kelio prie įvažiavimo į policijos komisariatą mėtė medvaržčius, kurie sugadino ne tik tarnybinių, bet ir asmeninių policijos pareigūnų automobilių padangas.

Iš viso nuo A. Dievokaičio vandališkų veiksmų nukentėjo net trylika automobilių: šeši priklausė Vilkaviškio komisariatui, o septyni – čia dirbantiems pareigūnams. Tarp nukentėjusiųjų – ir komisariato vadovas Edvardas Gruzdys.

„Dėl pradurtų tarnybinių automobilių padangų pareigūnai patyrė didelių nepatogumų – negalėjo tinkamai ir greitai reaguoti į įvykius bei atlikti tarnybines užduotis“, – sakė jis.

Su dar neregėtu išbandymu susidūrę Vilkaviškio pareigūnai dažniausiai nukentėdavo savaitgaliais, kai policija gauna daugiausiai iškvietimų.

„Tada, kad galėtų tęsti tarnybą, pareigūnai savarankiškai kreipdavosi į ratų montavimo servisus, kur pradurtas padangas suklijuodavo – daugeliu atvejų šie darbai buvo atlikti nemokamai, tiesiog žmonės norėjo padėti policijai“, – prisipažino Vilkaviškio policijos komisariato viršininkas.

Surasti automobilius gadinantį vyrą buvo policijos garbės reikalas – po kelių vandališkų išpuolių pareigūnai ėmė akyliau stebėti įvažiavimą į komisariato teritoriją, tačiau tokie stebėjimai nedavė jokių rezultatų, – juk numesti medvaržčius nepastebimai gali bet kuris praeivis.

Kad policijos pareigūnų tarnybiniai ir asmeniniai automobiliai yra sugadinami tyčia, šie suprato ne iš karto, tačiau kai suvokė, jog tai – neatsitiktinumas, prie įvažiavimo į komisariato teritoriją buvo įrengta vaizdo kamera. Ir tik po daugiau kaip mėnesį besitęsusio persekiojimo pareigūnai vieną vakarą per vaizdo kamerą pastebėjo vyrą, kuris nežymiai ant važiuojamosios kelio dalies numeta apie 40 medvaržčių. Pareigūnai iš karto atpažino vaizdo įraše užfiksuotą vyrą – tai buvo A. Dievokaitis, kuriam neseniai policijoje buvo iškelta baudžiamoji byla. Kai pareigūnai nuvyko į vyro namus pasikalbėti, šis iš karto prisipažino, kad ant važiuojamosios kelio dangos mėtydamas medvaržčius norėjo pakenkti Vilkaviškio policininkams.

Kai pareigūnai A. Dievokaitį patraukė baudžiamojon atsakomybėn, paaiškėjo ir tikrieji vandalo motyvai – gadindamas pareigūnų automobilių padangas jis keršijo už tai, kad buvo neblaivus sulaikytas prie automobilio vairo. Už tai jam teismas vėliau skyrė ne tik tūkstantinę baudą, uždraudė dvejiems metams vairuoti transporto priemones, bet ir konfiskavo automobilį, prie kurio vairo jis buvo sulaikytas.

„Taip elgiausi, nes jaučiau nuoskaudą – Vilkaviškio rajono policijos komisariato patruliai mane sustabdė neblaivų vairuojantį automobilį, dėl to buvo iškelta baudžiamoji byla, iš manęs atimtas vairuotojo pažymėjimas, – sakė A. Dievokaitis. – Dėl to aš periodiškai barsčiau varžtus – galėjo būti keturi kartai, tiksliau nepamenu, nes neskaičiavau. Berdamas varžtus norėjau pristabdyti policijos pareigūnų patruliavimą per miestą. “

Vyras prisipažino, kad nuėjęs į „Senukus“ nusipirkdavo pačių pigiausių metalinių varžtų su smailiais galais – vienas maišelis kainavo apie eurą.

„Nusipirkęs šį maišelį ėjau link Vilkaviškio policijos komisariato, pakeliui į šiukšliadėžę išmečiau maišelį, o varžtus susibėriau į kelnių kišenę, – apie paskutinį kartą, kai ant važiuojamosios kelio dalies išmetė medvaržčius, pasakojo A. Dievokaitis. – Priėjęs prie komisariato esančios pėsčiųjų perėjos ją perėjau ir jau laikydamas kairę ranką kišenėje, priėjęs prie įvažiavimo į komisariato kiemą, imituodamas tarsi krapštausi nosį, kad niekas iš pašalinių asmenų bei pravažiuojančių automobilių nesuprastų ir neįtartų, saujoje laikytus varžtus eidamas tiesiog pabėriau ant kelio. Ir po to lyg niekur nieko ėjau toliau kelkraščiu.“

A. Dievokaitis sakė, kad berdamas varžtus tikėjosi, kad patruliai dėl pradurtų automobilių padangų nevažiuos patruliuoti po miestą, nes esą važinėja „reikia ar nereikia“.

Tyrimo metu pareigūnai kreipėsi į Vilkaviškyje esančią „Senukų“ parduotuvę – buvo peržiūrėta daugybė vaizdo įrašų, kol pagaliau buvo surasta, kaip A. Dievokaitis perka medvaržčius.

Policijos ir joje dirbančių pareigūnų automobilių padangas sugadinusiam vilkaviškiečiui buvo pareikštas beveik tūkstančio eurų ieškinys dėl padarytos žalos, vyras ją atlygino. Tačiau ši žala galėjo būti gerokai didesnė, tačiau daugelis nukentėjusiųjų pareigūnų už sugadintų padangų remontą servisuose sumokėdavo vos simbolinę sumą, o žalos iš A. Dievokaičio neprašė priteisti, tenorėjo, kad šis būtų nubaustas pagal įstatymus.

Kadangi baudžiamojon atsakomybėn patrauktas A. Dievokaitis sutiko su jam pareikštais kaltinimais, prokurorai baudžiamąją bylą perdavė Vilkaviškio teismui, prašydami priimti baudžiamąjį įsakymą. Su bylos duomenimis susipažinęs teisėjas Valdas Petraitis konstatavo, kad A. Dievokaitis sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką ir už tai jam skyrė 34 MGL dydžio (1 700 eurų) baudą. Kadangi nuteistasis niekur nedirba, teismas baudą leido sumokėti per dešimt mėnesių.

„Teismas sprendžia, kad kaltinamasis A. Dievokaitis pažeidė viešąją tvarką, – byloje esantys įrodymai patvirtina, kad A. Dievokaitis suprato savo veikos pavojingą pobūdį (jog vandališkais veiksmais pažeidžia viešąją tvarką), ir norėjo taip veikti, byloje yra pakanka įrodymų jo kaltei pagrįsti (įrodyti)“, – nurodė teismas.