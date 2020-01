Moteriškas kerštas: mamytė nori pašėlti, jeigu nori ir tu, – paskambink

Daugybę kartų administracine tvarka bausta, kartą dėl smurto teista ir jau areštinės gultą išbandžiusi policijai gerai žinoma vilnietė nutarė atkeršyti vyrui, kuris jos iškeltoje byloje buvo liudytojas ir davė nepalankius įrodymus – bandydama jį paveikti moteris interneto portale patalpino skelbimą apie teikiamas intymias paslaugas ir nurodė jo žmonos telefono numerį. O ši – muitininkė.

Tai buvo moteriškas kerštas – kaltę dėl pareikštų įtarimų pripažinusi vilnietė Donata Kazulytė buvo nuteista dėl šmeižto. Jai iškeltą baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Vilniaus regiono apylinkės teismas nusprendė, kad nuteistajai netikslinga skirti piniginės baudos, kaip siūlė prokuroras.

„Skiriant bausmę kaltinamajai D. Kazulytei atsižvelgiama į kaltinamosios asmenybę – teista, administracine tvarka bausta, turi 12 galiojančių administracinių nuobaudų nuo 2015 metų, informacijos apie baudų sumokėjimą nėra, kaltinamoji nedirba, užimtumo tarnyboje neregistruota, oficialaus pajamų šaltinio neturi, – teisėja Ramunė Valiulytė pažymėjo, kad kaltinamoji niekur nedirba ir nemoka jai skirtų baudų, todėl dar kartą jai skyrus piniginę sankciją nebūtų pasiekti bausmės tikslai. – Todėl įvertinus minėtas aplinkybes teismas konstatuoja, jog baudžiamajame įstatyme numatyti bausmės tikslai kaltinamosios atžvilgiu bus pasiekti kaltinamajai už padarytą nusikalstamą veiką paskyrus sankcijoje numatytą bausmę – laisvės apribojimą.“

Už tai, kad paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti asmenį per visuomenės informavimo priemonę, D. Kazulytei teismas skyrė laisvės apribojimo 6 mėnesiams bausmę. Jos metu nuteistoji įpareigota būti namuose nuo 22 iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, ir be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad dar praėjusių metų balandį D. Kazulytė viename skelbimų portale patalpino skelbimą: „Mamytė nori pašėlti, jeigu nori ir tu, paskambink. Man – 33, viskas su guma ir švelniai. Tik skambučiai, SMS nerašau. Skelbimas tikras. Ūgis – 179 cm, svoris – 55 kg, blondinė.“

Prie šio skelbimo buvo nurodytas muitinėje dirbančios moters telefono numeris.

Šis skelbimas netrukus patraukė daugybės vyrų dėmesį – moteris, kurios telefono numeris buvo nurodytas, sulaukė daugybę skambučių.

„Viskas prasidėjo, kai sulaukiau skambučio telefonu – man paskambinęs nepažįstamas vyras kvietė susitikti ir siūlė linksmai praleisti laiką, – pasakojo nukentėjusiąja pripažinta moteris, kurios vardu buvo patalpintas skelbimas. – Aš šiam vyrui pasakiau, kad jis kažką sumaišė, ir pokalbį baigiau, tačiau tada man pradėjo skambinėti dar daugiau vyrų, kurie siūlė susitikti, atvykti mane paimti ir kartu praleisti laiką. Kad yra patalpintas skelbimas su mano numeriu, sužinojau iš vieno skambinančiojo – jis sakė, kad skelbime parašyta, jog aš siūlau intymias paslaugas. Negalėjau tuo patikėti, todėl paprašiau man atsiųsti skelbimo nuorodą, – vienas vyras sutiko man pagelbėti ir nuorodą vėliau atsiuntė SMS žinute.“

Nukentėjusioji teigė, kad iš karto kreipėsi į policiją, nes skelbime buvo nurodyta informacija yra klaidinanti, ją žeminanti, diskredituojanti ir sukėlusi jai didelių nepatogumų, daranti didelę moralinę, psichologinę žalą ir ją šmeižianti.

„Šį telefono numerį turiu ir naudoju apie 10 metų, jį turi giminaičiai, bendradarbiai, – teigė moteris. – Dėl šio skelbimo man skambino apie 40 asmenų, rašinėjo SMS žinutes, skambino per programėlę „Viber“, kurioje matosi mano profilio asmeninė nuotrauka, pagal kurią mane galima identifikuoti kaip skelbime įvardintą asmenį.“

Moteris neslėpė, kad situacija, į kurią ji pateko, jai sukėlė tikrų tikriausią šoką: „Buvau labai susijaudinusi, pasimetusi, negalėjau susikaupti, susikoncentruoti į darbą, pergyvenau, kokios gali kilti pasekmės šeimoje ir ypač darbe – juk kiekvienam žmogui nepaaiškinsi, kas nutiko.

Aš dirbu Lietuvos muitinėje ir esu statutinė pareigūnė, o didžioji skambučių dalis vyko darbo metu, apie tai sužinojo nemažai kolegų. Dėl to labai pergyvenau, nervinausi, jaučiau ne tik didelę gėdą, bet ir įtampą, manau, kad tai pakenkė nepriekaištingai reputacijai tarnyboje ir manau, kad tai gali turėti pasekmių siekiant karjeros darbe. Be to, apie skelbimą ir skambučius sužinojo artimi giminaičiai, kuriems vėl turėjau aiškintis ir teisintis, iš naujo jausti gėdą, pažeminimą, patyriau didelių nepatogumų ir daug streso. Visas šis įvykis paniekino ir pažemino mane kaip mamą, žmoną, pareigūnę ir asmenybę, dėl ko patyriau moralinę žalą.“

Nukentėjusiosios teigimu, kai apie skelbimą sužinojo jos vyras, namuose kilo konfliktas. Tik vėliau, kai pareigūnai išsiaiškino, kad skelbimą internete patalpino D. Kazulytė, moteris prisiminė situaciją, į kurią buvo pakliuvęs šios vyras – kartą jis su draugu buvo nuvažiavęs į D. Kazulytės namus, tačiau čia tarp jų įvyko konfliktas. Koks, nei D. Kazulytė, nei nukentėjusiosios vyras nebuvo linkę nurodyti, tačiau dėl konflikto buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

„Vyras man buvo sakęs, kad pagal D. Kazulytės pareiškimą buvo sulaikytas, gavau šios moters telefono numerį, norėjau išsiaiškinti, dėl ko kilo konfliktas, – prisiminė nukentėjusioji. – Aš atsiprašiau dėl savo vyro, o vėliau iš tos moters gavau SMS žinutę, kurios turinys man nėra malonus, todėl nenoriu jo pagarsinti. Vėliau iš tos pačios moters gavau kitą SMS žinutę, kurioje ji žadėjo paviešinti, ką veikė su mano vyru.“

Apie tai, ką veikė su D. Kazulyte, pareigūnams nebuvo linkęs atskleisti ir nukentėjusiosios sutuoktinis. Per apklausą policijoje jis tik užsiminė, kad pas netekėjusią moterį buvo nuvykęs kartu su draugu, o besisvečiuojant įvyko žodinis konfliktas, po kurio moteris kreipėsi į policiją.

„Vėliau policijoje vyko akistata, po jos D. Kazulytė manęs paklausė, ar su savo žmona neturiu problemų, – pasakojo vyras. – Pasakiau, kad viskas gerai, o ji tuomet atkirto, jog „pasistengs, kad būtų blogai“. Taip ir buvo – maždaug po valandos žmona man pranešė, kad jai į mobiliojo ryšio telefoną skambina nepažįstami vyrai ir klausia dėl intymių santykių. Manau, kad taip D. Kazulytė įvykdė savo grasinimą – padaryti žmonai blogai – ir patalpino skelbimą dėl intymių paslaugų teikimo.“

Tuo metu D. Kazulytė per apklausą policijoje nurodė, kad skelbimą patalpino tik norėdama atkeršyti nukentėjusiosios sutuoktiniui.

„Norėjau atkeršyti už tai, kad jis su manimi grubiai pasielgė“, – teigė ji.

Patalpinti melagingą skelbimą D. Kazulytė nutarė po policijoje vykusios akistatos su nukentėjusiosios sutuoktiniu: „Po akistatos išėjau susinervinusi ir iš pykčio grįžusi namo parašiau skelbimą, kad šio vyro žmona teikia seksualines paslaugas ir įdėjau jos telefono numerį, kurį turėjau, nes šio vyro žmona man buvo skambinusi.“

Skelbimas internete buvo publikuojamas keletą dienų, kol portalą prižiūrinti bendrovė, gavusi nukentėjusiosios skundą, geranoriškai sutiko jį pašalinti.

Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, gali būti baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.