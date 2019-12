Vaikų pramogos vandens parke vos nesibaigė skaudžia tragedija: teismas nurodė atlyginti žalą

„Sužinok, kodėl net bebaimiai maorių kariai čia spiegia iš baimės! Išlaikęs ekstremaliausią maorių išbandymą, galėsi drąsiai vadintis genties nariu. Čia žengęs pamirši savo vardą!“ – taip populiariausią atrakcioną „Maorių klyksmas“ reklamuoja Vilniuje esantis „Vichy“ vandens parkas. Tačiau ne visiems lemta būti „genties nariu“ – šį vandens atrakcioną išbandęs devynmetis berniukas patyrė sunkią traumą, kurią dar prisimins daugybę metų.

Vilniaus apygardos teismas paskelbė, kad „Vichy“ vandens parką valdanti bendrovė „Vandens parkas“ atrakcione „Maorių klyksmas“ susižalojusiam nepilnamečiui berniukui privalo sumokėti 5 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą. Be to, teismas nurodė sumokėti kompensaciją ir nepilnamečio motinai – 500 Eur neturtinei ir 252 Eur – turtinei žalai atlyginti. Beveik 300 Eur žalos atlyginimą jai anksčiau buvo sumokėjusi ir vandens parko klientus nuo nelaimingų atsitikimų apdraudusi draudimo bendrovė.

Trijų teisėjų kolegijos priimtas sprendimas įsiteisėjo iš karto nuo jo paskelbimo, nes byla dėl vandens parke naudojamų pramoginių įrenginių valdytojo atsakomybės už žalą, atsiradusią naudojantis vandens kalneliu, buvo išnagrinėta apeliacine tvarka. Anksčiau bylą nagrinėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismas buvo nusprendęs, kad dėl nelaimingo atsitikimo kaltas tik pats nepilnametis, nes nesilaikė taisyklių: atrakcionu buvo galima naudotis vaikams nuo 11 metų, o tuo metu nukentėjusiajam buvo beveik 10 metų, ir jis vandens parko darbuotojui pamelavo tikrąjį savo amžių, todėl savo rizika prisiėmė atsakomybę bei pasekmes.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad nelaimė vandens parke įvyko, kai grupė nepilnamečių atvyko švęsti vieno vaiko gimtadienį. Šventės metu devynmetis su vyresniu berniuku dviviete valtimi nutarė pasinaudoti populiariausiu „Vichy“ parko atrakcionu „Maorių klyksmas“. Vandens parko puslapyje internete nurodoma, kad šis atrakcionas veikia švytuoklės principu ir leidžia patirti nesvarumo būseną, nusileidimo takelio ilgis – 115 metrų, o atrakciono aukštis – 15 metrų.

Atrakciono taisyklėse numatyta, kad juo gali naudotis vaikai nuo 11 metų ir ne žemesni nei 130 cm ūgio, tačiau devynmetis berniukas nusileidimo takelį prižiūrinčiam parko darbuotojui pamelavo savo amžių, o šis vaiku patikėjo ir leido juo naudotis kartu su draugu. O kai vaikai nučiuožė nusileidimo vamzdžiu, devynmetis išvirto iš valties, o atsistojęs bandė išeiti iš atrakciono teritorijos, tačiau paslydo ir veidu trenkėsi į atrakciono tako kraštą.

„Vaikas patyrė sužalojimus, kurie pasireiškė dviejų dantų įmušimu į alveolę ir nuskėlimu bei gretimų dantų sumušimu, – teismui nurodė nepilnamečio motina. – Iš karto po įvykio jam buvo atlikta operacija, kurios metu dantys buvo atstatyti ir įtverti į vietą. Medicinos išraše nurodyta, jog dėl patirtos traumos yra didelė traumuotų dantų komplikacijų tikimybė ir dėl šių priežasčių vaiko dantų būklė yra nuolat stebima medikų, be to, jam buvo diagnozuoti vieno iš traumuotų dantų sutrikimai, t. y. ankilozė ir šaknies rezorbcija bei galimi analogiški kito danties sutrikimai, ir šiuo metu egzistuoja tikimybė, kad dėl šių sutrikimų ateityje gali tekti šalinti pažeistus dantis, įtverti laikinus jų pakaitalus ir tik sulaukus vaiko pilnametystės bus galima protezuoti dantis.“

Nepilnamečio motina įsitikinusi, kad dėl nelaimingo atsitikimo, per kurį buvo sužalotas jos sūnus, atsakomybę turi prisiimti vandens parkas.

„Leisdama vaiką į vandens parką tikėjausi, kad atrakcionai nepilnamečiui bus saugūs, vandens parkas turėjo pareigą užtikrinti, jog naudojantis pramoginiais įrenginiais neatsirastų žala, bet vandens parkas nesilaikė jam, kaip profesionaliam paslaugos teikėjui, keliamų reikalavimų, – parko darbuotojai paliko vaiką spręsti situaciją savarankiškai ir be suaugusiųjų pagalbos, ko nepilnametis negalėjo padaryti dėl streso“, – ieškinyje nurodė berniuko motina.

Pasak jos, į vandens parką atvykusiems vaikams buvo užsakyta papildoma paslauga „Gimtadienio šventimas“, kurios reklamoje teigiama, kad vandens parko personalas rūpinsis gimtadienį švenčiančiais vaikais: „Kadangi žinome, kaip branginate savo laiką, nuo jūsų pečių nuimsime visą vakarėlio organizavimo naštą ir pasirūpinsime gimtadienių programa, maistu bei kitomis laisvalaikio pramogomis. Taigi, kol jūsų mažieji dūks smagioje ir netikėtumų kupinoje gimtadienio šventėje, galėsite atsipalaiduoti pirčių zonose ar kitose suaugusiems skirtose erdvėse; ...nes mums rūpi, kad vaikų gimtadieniai taptų švente ne tik vaikams, bet ir jų tėveliams!“

„Taigi reklamuodamas savo paslaugą vandens parkas deklaravo „nuimsiąs visą vakarėlio organizavimo naštą“ ir sudarysiantis tėvams galimybes „atsipalaiduoti pirčių zonoje ar kitose suaugusiems skirtose erdvėse“, o ne užkrausiantis pareigą nuolat prižiūrėti kiekvieną gimtadienį švenčiantį vaiką“, – nurodė nukentėjusiojo motina.

Nors jos sūnui atrakcionu „Maorių klyksmas“ vandens parko darbuotojas leido naudotis tik dėl to, kad šis pamelavo savo amžių, vaiko motina mano, jog net nežiūrint į tai „Vichy“ parkas privalo prisiimti atsakomybę – jos sūnaus ūgis ir svoris atitiko vienuolikmečio vaiko, todėl esą tokia nelaimė galėjo nutikti bet kuriam vaikui (ir vyresniam), nežiūrint į jo amžių.

„Paslysti ant slidaus ir šlapio paviršiaus ir nukristi asmuo gali nepriklausomai nuo savo amžiaus“, – tvirtino ji.

Motinos teigimu, vandens parkas galėtų užkirsti kelią vaikų melavimui – tereikia išduoti apyrankes pagal klientų amžių, ir tuomet joks vaikas negalės pameluoti amžiaus.

„Tam tikrais atrakcionais negalintiems naudotis klientams skirtingos spalvos apyrankės nebuvo numatytos ir išduodamos“, – nurodė ji.

Tuo metu atsakovu civilinėje byloje patrauktas „Vichy“ vandens parkas teismui nurodė, kad negali prisiimti atsakomybės dėl įvykusios nelaimės, nes visi atrakcionai atitiko kokybės ir saugumo reikalavimus, o parko darbuotojai tinkamai atliko savo pareigas.

„Žala kilo tik dėl didelio vaiko neatsargumo, pasireiškusio tuo, jog jis, nusileidęs valtele atrakcione „Maorių klyksmas“, iš valtelės išlipo tam neskirtoje zonoje ir paslydęs ant vandens atrakciono slidaus ir šlapio paviršiaus, nukrito bei susižeidė“, – teismui nurodė vandens parko teisininkai.

Jie pabrėžė, kad nuo 2007 metų veikiantis vandens parkas visą laiką užtikrina įrenginių saugą, o įvykio dieną visi vandens parko atrakcionai, įskaitant ir atrakcioną „Maorių klyksmas“ bei jo sudedamąsias dalis, buvo prižiūrėti, tvarkingi bei atitiko reikalavimus, be to, buvo sertifikuoti ir be jokių defektų, šis atrakcionas įvykio dieną buvo patikrintas ir jokių defektų nebuvo nustatyta.

„Atrakcionas „Maorių klyksmas“ yra sukonstruotas taip, kad visi atrakcionu besinaudojantys asmenys saugiai nusileistų iki atrakciono gale esančio baseino, skirto išlipti ir kliūčių tinkamai pasinaudoti atrakcionu gali kilti tik tais atvejais, kai atrakcionu besinaudojantis asmuo savo neatsargiais veiksmais trukdo tinkamam nusileidimui“, – pabrėžė vandens parko atstovai.

Jie taip pat nurodė, kad vandens parkas, nustatydamas ribojimus naudotis tam tikrais atrakcionais, vertina ne tik asmens kūno parametrus (ūgį, svorį), bet ir nuo amžiaus priklausančius psichinius parametrus – nuo brandos lygio priklausantį sugebėjimą pasirinkti tinkamą elgesio variantą.

„Nelaimingas atsitikimas įvyko (…), nes vaikas, būdamas mažo brandos lygio ir menko amžiaus, nesugebėjo priimti tinkamo ir saugaus elgesio sprendimo, dėl ko atsistojęs judėjo toje zonoje, kur stovėti ir stovint judėti yra pavojinga, dėl ko užkliuvo už kliūties, nukrito ir susižeidė, – tvirtino parko atstovai. – Vyresnis su nukentėjusiuoju kartu valtele leidęsis vaikas, būdamas vyresnis ir labiau subrendęs (bei atitinkantis atrakcionui nustatytą amžiaus ir ūgio ribą), priėmė teisingus elgesio sprendimus ir iš atrakciono pasišalino saugiai ir nesusižeidęs.“

Su nukentėjusiojo ieškiniu kategoriškai nesutikę vandens parko atstovai atsiliepime teismui taip pat pabrėžė, kad bendrovės „turtinė padėtis šiuo metu yra itin sunki ir ateityje tik sunkės“.

Tuo metu tarp vandens parko ir nukentėjusio vaiko šeimos kilusį ginčą išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas pabrėžė, kad vandens nusileidimo kalnelių eksploatacija pripažįstama didesnio pavojaus šaltinio eksploatacija.

„Teismų praktikoje pažymėta, kad visų įmanomų priemonių rizikai minimizuoti ėmimasis ir maksimalus saugumo reikalavimų, vykdant vandens parko pramogų veiklą bei naudojant joje vandens nusileidimo kalnelius, užtikrinimas yra sąlyga tokiai veiklai vykdyti ir tokiems objektams eksploatuoti, tačiau nepašalina jų pavojingumo (didesnės žalos padarymo aplinkiniams rizikos), egzistuojančio dėl objektyvių tokių įrenginių savybių“, – teismo teigimu, Civiliniame kodekse yra reglamentuojamas specialus deliktinės civilinės atsakomybės atvejis – asmuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams, privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo, o šios atsakomybės pagrindas – rizika.

Teisėjai pažymėjo, kad bylos duomenimis nustatyta, jog nelaimingo atsitikimo metu nukentėjusio berniuko ūgis ir svoris atitiko vidutinius 11 metų vaiko ūgį ir svorį.

„Teismo nuomone, vandens patkas, remdamasis nukentėjusiojo amžiaus neatitikimu atrakcionui „Maorių klyksmas“ nustatytiems reikalavimams, turėjo pareigą įrodyti, kad mažesnis vaiko amžius turėjo realią įtaką įvykiui kilti, – pažymėjo teisėjo Alvydo Barkausko pirmininkaujama kolegija. – Tokių įrodymų vandens parkas į bylą nepateikė, išsamaus įvykio mechanizmo, iš kurio būtų galima spręsti apie mažesnio nei reikalaujama nukentėjusio vaiko amžiaus įtakos nelaimingo atsitikimo kilimui, nenustatė ir neįrodinėjo. Tuo tarpu byloje nėra jokių duomenų, kad pats vaiko amžius savaime buvo ir galėjo būti nelaimingo įvykio priežastis. Kolegijos nuomone, tiesioginis žalos susidarymo mechanizmas – kritimas paslydus ant slidaus paviršiaus ir susižalojimas veidu atsitrenkus į baseino paviršiaus elementus neduoda pagrindo daryti išvados, kad vyresnio amžiaus vaikas būtų neabejotinai galėjęs tokioje situacijoje žalos išvengti. Paslysti ant slidaus ir šlapio paviršiaus ir nukristi asmuo gali nepriklausomai nuo savo amžiaus.“

Teismas taip pat atkreipė dėmesį į vandens parko interneto puslapyje skelbiamą vaikų gimtadienių organizavimo paslaugos aprašymą, kuriame nurodoma, kad nuo gimtadienį švęsti vaikus atvedusių tėvų pečių bus nuimta visi gimtadienio organizavimo rūpesčiai, o patys tėvai galės „atsipalaiduoti pirčių zonose ar kitose suaugusiems skirtose erdvėse“, nei viename gimtadienio programos scenarijuje nenurodoma, jog vaikai kažkuriuo gimtadienio šventimo etapu bus palikti be parko darbuotojų priežiūros ir jų priežiūra turės užsiimti tėvai.

„Įvykus nelaimingam atsitikimui vandens parkas neužtikrino, kad jo teikiama paslauga atitiktų jos aprašyme/reklamoje nurodytas savybes ir todėl gimtadienio švęsti susirinkę vaikai, priešingai nei nurodyta paslaugos reklamoje, buvo palikti be vandens parko darbuotojų priežiūros; nesiėmė jam prieinamų priemonių užtikrinti saugumą ir aiškiai identifikuoti vaikus, kurių amžius neleidžia jiems naudotis dalimi atrakcionų (nenaudojo spalvotų apyrankių išskirti tokio amžiaus vaikus, nors tokias pat spalvotas apyrankes naudojo išskirdamas nepilnamečius, kuriems teisės aktai draudžia parduoti alkoholį); neužtikrino savo darbuotojų-gelbėtojų darbo (budėjimo prie atrakcionų) tokiu būdu, kad pastarieji galėtų nedelsiant sureaguoti į nenumatytas situacijas (šiuo atveju – į vaikų išvirtimą iš nusileidimo priemonės nepasiekus atrakciono išsilaipinimo zonos)“, – teismo teigimu, dėl šių paslaugos trūkumų nepilnametis, nusileidimo atrakcionu „Maorių klyksmas“ metu išvirtęs iš nusileidimo priemonės, buvo paliktas be profesionalios pagalbos pavojingoje (slidžioje) atrakciono zonoje, dėl ko paslydo, pakrito ir susižalojo.

„Taigi konstatuotinas tiesioginis priežastinis ryšys tarp vandens parko paslaugos trūkumų ir nukentėjusiojo patirtos žalos“, – pažymima įsiteisėjusiame sprendime.

Nors nukentėjusio vaiko motina šiam prašė priteisti 14,5 tūkst. Eur neturtinei žalai atlyginti, teismas nutarė, kad ši suma yra pernelyg didelė ir ją sumažino beveik tris kartus. Tačiau teismas pažymėjo, kad vaikas dėl įvykio kentėjo skausmą, dėl ilgalaikio gydymo ir medicininio stebėjimo patyrė ir toliau patiria nepatogumus, ateityje gali juos patirti dėl dantų šalinimo, dantų pakaitalų naudojimo ir dantų protezavimo.

„Atsižvelgiant į gydymo duomenis ir prognozes, laikytina, kad nepilnametis, dėl priekinių dantų pašalinimo ir dantų pakaitalų naudojimo paauglystėje patirs bendravimo galimybių sumažėjimą ir dvasinius išgyvenimus“, – teismo teigimu, dėl vaiko sužalojimo tėvų patiriamo dvasinio sukrėtimo ir dvasinių išgyvenimų faktas laikytinas visuotinai žinoma ir neįrodinėtina aplinkybe, todėl jo motinai buvo priteisti 500 Eur neturtinei žalai atlyginti. Tokios sumos moteris ir prašė.

Vandens parko vadovas: ėmėmės papildomų saugumo priemonių

Po šios skaudžios istorijos „Vichy“ vandens parkas ėmėsi papildomų saugumo priemonių ir žada siekti, kad daugiau nenukentėtų nė vienas parko lankytojas.

„Ekstremalias pramogas siūlantis vandens parkas yra padidintos rizikos vieta, todėl užtikrinti savo lankytojų sveikatą ir saugumą yra esminė mūsų užduotis, – DELFI atsiųstame komentare nurodė „Vichy“ vandens parko generalinis direktorius Marius Šiškauskas. – Nuoširdžiai gaila ir apmaudu dėl įvykio, kurio metu berniukas patyrė traumą. Jaučiame atsakomybę dėl to, kad mūsų darbuotojas nepatikrino vaiko žodžių, jog jis jau vienuolikmetis ir gali naudotis atrakcionu. Ėmėmės papildomų saugumo priemonių, todėl šiandien tokio įvykio tikimybė – dar mažesnė. Dabar kiekvienas atrakcionas turi poo vieną atskirą prižiūrėtoją, anksčiau čiuožyklų priežiūra rūpinosi patruliuojantys gelbėtojai. Griežčiau tikriname atrakcionais besinaudojančių lankytojų amžių, taip pat įrengėme papildomas vaizdo kameras, kurių transliuojamą medžiagą realiu laiku stebi operatyviai reaguoti pasirengęs gelbėtojas.

Nuolat dedame visas pastangas siekdami užtikrinti parko lankytojų saugumą. Mūsų duomenimis, per vienuolika „Vichy“ vandens parko veiklos metų vandens pramogas išbandė virš 5 milijonų žmonių. Per šį laikotarpį atsitiko vos kelios nelaimės, pasibaigusios rimtesniais sužeidimais. Papildomos saugumo priemonės padėjo iki minimumo sumažinti ir smulkių incidentų skaičių vandens parke.

Nors statistika rodo, kad sužeidimų tikimybė mūsų lankytojams yra nepaprastai reta, mūsų uždavinys – pasiekti, kad nelaiminių nebūtų iš viso.

Noriu atkreipti dėmesį, kad visi vandens parko atrakcionai yra saugūs naudoti – yra sertifikuoti ir atitinka griežtus tokiems įrenginiams taikomus reikalavimus. Visų nusileidimo kalnelių saugumą ir techninę būklę kasdien darbo dienos pradžioje tikrina atsakingas specialistas.“