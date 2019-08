Prieš vyrą smurtavusiai buvusiai sinoptikei – dar vienas nuosprendis

Iš televizijos ekranų daugeliui žinoma buvusi ilgametė sinoptikė Tatjana Kempi išgirdo jau trečią nuosprendį – Vilniaus miesto apylinkės teismas moterį dar kartą pripažino kalta dėl prieš sutuoktinį panaudoto smurto.

Teisėjas Ramūnas Keidūnas paskelbė, kad nuo gegužės už anksčiau įvykdytus nusikaltimus Panevėžio pataisos namuose įkalintai T. Kempi skiria 40 parų arešto bausmę, kuri buvo subendrinta su ankstesniu nuosprendžiu ir jai paskirta galutinė – 1 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Jąnuteistoji turės atlikti pataisos namuose.

Apkaltinamąjį nuosprendį priėmęs teismas pažymėjo, kad nuolat prieš sutuoktinį smurtaujančios T. Kempi atsakomybę lengvina tai, kad ji pripažino kaltę ir nuoširdžiai gailisi, be to, nusikalstamų veikų padarymui įtakos turėjo provokuojantis nukentėjusiojo elgesys. Tačiau, anot teismo, nuteistosios atsakomybę sunkina tai, kad ji vieną nusikaltimą padarė būdama apsvaigus nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos jos padarymui, be to, veikas padarė būdama recidyvistė – neišnykus teistumui.

Šioje, kaip ir kitose per pastaruosius dvejus metus T. Kempi iškeltose bylose nukentėjusiuoju buvo pripažintas kaltinamosios sutuoktinis Igoris Kornejevas.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad praėjusių metų gruodžio 29 d., apie 16.30 val., tarp sutuoktinių jų gyvenamojoje vietoje vartojant alkoholinius gėrimus kilo žodinis konfliktas, kurio metu nesusitvardžiusi T. Kempi į sutuoktinio kaktą metė stiklinį puodelį. O praėjus dešimt dienų, sausio 9 d., apie 22.20 val., moteris kito konflikto metu vyrui pirštų nagais apdraskė veidą – nuo kaktos iki smakro.

Po šių abiejų incidentų I. Kornejevas paskambino bendruoju pagalbos telefonu ir iškvietė policijos pareigūnus. Tiek nukentėjusiajam, tiek prieš jį smurtu kaltinamai T. Kempi buvo nustytas lengvas girtumas – sutuoktiniai pareigūnams prisipažino, kad gerdami alų susipyko dėl televizijos: vienas norėjo žiūrėti vieną programą, kitas – kitą.

Baudžiamojon atsakomybėn patraukta T. Kempi teisme sakė, kad šių įvykių dėl prastos sveikatos jau nepamena ir prašė vadovautis ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais.

„Jeigu tai buvo užfiksuota, vadinasi, tai padariau, o jeigu padariau, reiškia namuose vyko ginčai, įžeidinėjimai“, – sakė ji.

Tyrimo metu buvusi sinoptikė pareigūnams prisipažino, kad pirmasis konfliktas kilo dėl pinigų – nors ir gauna pensiją, bet ji taip pat dirbo, o sutuoktinis – ne.

„Ir tada jis ėmė mane įžeidinėti necenzūriniais žodžiais, todėl paėmusi stiklinę mečiau jam į kaktą, ji ėmė kraujuoti“, – T. Kempi neslėpė, kad neabejotinai įtakos jos elgesiui turėjo pavartotas alkoholis.

Lygiai taip pat įvyko ir kito konflikto metu, kai ji vyrui sudraskė veidą – esą kilus konfliktui dėl televizijos žiūrėjimo sutuoktinis ją vėl ėmė įžeidinėti necenzūriniais žodžiais.

„Šie mūsų konfliktai trukdė ne tik man, bet ir mūsų kaimynams, jie net stebėdavosi, kad jų nekviečiu liudyti į policiją ir teismą, bet taip elgiuosi tik dėl to, kad nenoriu jų įvelti į šią purviną istoriją“, – sakė kaltinamoji.

Teisėjo paklausta, ar atsiprašė sutuoktinio dėl jam sukelto fizinio skausmo, o pastarasis – dėl nederamo elgesio, T. Kempi sakė: „Dar nebuvo tokių situacijų, kad mes vienas kito atsiprašytume.“

„Tai gal dabar norėtumėte atsiprašyti?“ – klausė teisėjas R. Keidūnas.

„Atsiprašau, kad nesusitvardžiau tokiose sudėtingose situacijose – paskutiniu metu aš net išvažiuodavau iš namų, kad tai neįvyktų, bet kai neišvažiuodavau, ir įvykdavo“, – dėl nuolat namuose kylančių konfliktų moteris labiau kaltino ne save, o sutuoktinį.

Ji neslėpė, kad galėtų su vyru išsiskirti, tačiau už nedidelį butą sostinės Naujininkų mikrorajone gautų nedidelę pinigų sumą ir su vyru negalėtų įsigyti kitų būstų.

„Vienintelis dalykas, kas mus sieja, tai gyvenamasis plotas“, – tvirtino moteris.

T. Kempi šiuo metu yra įkalinta Panevėžio pataisos namuose – į įkalinimo įstaigą ją pareigūnai uždarė dar gegužės mėnesį. Pasiųsti atlikti bausmės moterį buvo nuspręsta dėl besikartojančio smurto.

„Čia su manimi elgiasi taip, kaip esu nusipelnusi, tačiau norėčiau grįžti į namus – taip pat norėčiau, kad vyras nebūtų agresyvus“, – kaltinamoji prisipažino, kad už grotų susidūrė su didele problema – kadangi laisvėje neturi artimųjų, niekas už ją negali sumokėti įmokų už paimtus greituosius kreditus.

„Pinigų turiu, bet susimokėti negaliu“, – prisipažino ji.

Ankstesniu nuosprendžiu buvusi sinoptikė buvo nuteista tik dėl vieno, nors prokurorai ją kaltino du kartus sutuoktiniui sukėlus fizinį skausmą – kartą į vyrą ji metė taburetę, kitą kartą – stiklinę. Pastaruosius kaltinimus teismas panaikino dėl jų mažareikšmiškumo.

„Aš prašiau išteisinti trūkstant įrodymų – šeimyninis konfliktas pagrįstas lytiniu potraukiu. (...), blogai, kad abu girtauja, begeriant nesutaria dėl kažkokių norų“, – tada žurnalistams sakė nuteistosios advokatas Stasys Karvelis.

Prieš dvejus metus teismas konstatavo, kad moteris nesunkiai sutrikdė savo sutuoktinio I. Kornejevo sveikatą, jam sukėlė fizinį skausmą ir net kančias bei grasino jį nužudyti, o šie grasinimai buvo realūs.

Buvusi sinoptikė kaltę pripažino, teisme sakė, kad gyvenimo nuopolis ją ištiko po tragiškos sūnaus mirties.

„Sūnui buvo vos ne 30 metų ir jis pats išėjo iš gyvenimo“, – šeimą sukrėtusią dramą atskleidė buvusi sinoptikė.

Pirmojoje T. Kempi iškeltoje byloje buvo teigiama, kad moteris savo sutuoktiniui keturis kartus smogė į galvą keptuve, o kitą kartą medine pjaustymo lazdele sutuoktiniui trenkė per galvą. Dar kito įvykio metu apsvaigusi nuo alkoholio moteris sutuoktiniui plaktuku trenkė į dešinės rankos plaškatą, dar po dviejų savaičių tuo metu, kai jos sutuoktinis sėdėjo ant sofos, tuščiu šampano buteliu du kartus smogė į veidą. O dar kitą dieną vyrui ne mažiau penkis kartus taburete smogė į galvą, bet pataikė tik du kartus.

Vėliau, po mėnesio T. Kempi būdama neblaivi (nustatytas 2,16 prom. girtumas) namuose elgėsi agresyviai, vyrą aptaškė vandeniu, o po to išlaužė kambaryje stovėjusio stalo dalį ir kartą smogė į galvą.

Po šio nusikaltimo prokurorai siekė T. Kempi suimti, tačiau prašymo teismas nepatenkino, todėl laisvėje likusi moteris greičiausiai savo elgesį apmąstė ir kurį laiką prieš sutuoktinį nesmurtavo.

O 2017 m. kovo 27 d. vyrą grasino nužudyti, sakydama, jog užmuš ir du kartus jam trenkė į galvą elektriniu virduliu.

„Manau, kad persipildė mano kantrybė, visada stengiausi, kad mūsų šeimai netruktų pinigų, aš tiek laiko kentėjau“, – prieš metus sunkiai tramdydama ašaras teisme kalbėjo T. Kempi.

Ji sakė, kad sėdi kaltinamųjų suole tik dėlto, jog jos vyras esą pirmas kreipėsi į policiją. Moteris prisipažino, kad savo elgesio jokiu būdu nepateisina – būdama Lukiškėse permąstė savo gyvenimą ir suprato, jog padarė didžiulę klaidą nesugebėdama valdyti emocijų.

„Igori atleisk, kad taip gyvenime atsitiko dėl mano elgesio“, – teisme sutuoktinio atsiprašė moteris. T. Kempi teisme pasakojo, kad išėjusi į pensiją gaudavo nedidelę išmoką, todėl šeimoje trūko pinigų – ji buvo priversta dirbti valytoja.

Apie jai pateiktus kaltinimus moteris nelabai ką galėjo papasakoti, skundėsi prasta sveikatos būkle ir tikino, kad prisimena tik paskutinį jai inkriminuotą epizodą, kai sutuoktiniui du kartus smogė elektriniu virduliu.

„Visi konfliktai kildavo dėl to, kad vyras man neleisdavo miegoti, žodinių konfliktų lyg ir nebuvo, – kalbėjo T. Kempi. – Paskutiniu metu praradau sąmonę, prisimenu tik paskutinį epizodą – tą dieną grįžau iš darbo, Igoris man davė 20 eurų, nuėjau į parduotuvę, nes nebuvo produktų, juos nupirkau ir dar paėmiau du 4,8 laipsnių stiprumo alaus. Norėjau atsipalaiduoti, nes mano darbas yra pakankamai sunkus. Ir jis, kiek žinau, išgėrė, atsigulė dieną, o aš ilgai nemiegojusi irgi priguliau, nes man vėl anksti ryte reikėjo keltis. Bet atsibudau nuo triukšmo, nesupratau, kas vyksta, sakiau, nurimk, aš tave nužudysiu, bet tai – tik humoro forma. Juk taip ir draugams sakau, juokaudama. Ir Igorio agresija persikūnijo į mane. Daugiau neprisimenu – žinau, kad jis išbėgo į koridorių, taip, jam sudaviau tuo, kas pasitaikė po ranka. Ačiū Dievui, kad nieko baisaus neatsitiko. Dar po to išbėgau į koridorių, prašiau, kad kaimynai iškviestų policiją, bet kai ji atvažiavo, aš jau miegojau, buvau pavargusi.“

Tuo metu T. Kempi vyras I. Kornejevas teisme žurnalistams sakė, kad sutuoktinės smurtą kentėjo daugybę metų, kartą jai policija buvo uždraudusi kartu gyventi, tačiau ji vis tiek grįžo namus.

„Naktį kažkur praleido, o po to grįžo – o kur jai dėtis, negi lauke gyvens“, – sakė pensininkas.

I. Kornejevas prisipažino, kad pinigų gauna rinkdamas butelius. O juk prieš daugelį metų dirbo jūroje – penkerius metus plaukiojo su laivais. Vienos komandiruotės metu Antarktidoje ir susipažino su T. Kempi.

Šiuo metu vos galą su galu suduriantis vyras tikino, kad būtent iš jo atlyginimo buvo nupirktas trijų kambarių butas.

„Tikrai ne iš sinoptikų atlyginimo jį buvo galima nusipirkti“, – teigė I. Kornejevas.

Tačiau šį butą sutuoktiniai pardavė 2016 m. vasario 29 d. – tądien, kai buvo įvykdytas pirmasis nusikaltimas.

Paklaustas, ar po baisių įvykių vis dar myli savo žmoną, I. Kornejevas sakė: „Aš myliu tik šunis, daugiau nieko – anksčiau dar buvo motina ir sūnus. Visi taip gyvena ir – arba myli, arba – ne.“