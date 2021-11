Praėjusio amžiaus 10 dešimtmetyje šioje šalyje vykęs karinis konfliktas supriešino tris didžiausias šalies tautines bendruomenes – kroatus, serbus ir musulmonus bošniakus. Konfliktas Bosnijoje taip pat paliko ypatingai ryškią juodą žymę Europos istorijoje, mat 1995 metais įvyko tarptautinių teismų genocidu įvardijamos bošniakų žudynės Srebrenicoje, kurių metu per keletą dienų serbų kariškiai nužudė daugiau nei 8 000 vyrų – nuo paauglių iki senolių. Konflikto metu netrūko ir kitų žiaurių karo nusikaltimų, kuriuos sustabdė sėkmingos taikos derybos, palydėtos NATO ir Rusijos taikdarių dislokavimo.

Nors Daytono susitarimas sėkmingai užtikrina taiką šalyje, nemaža dalis politikų ir ekspertų tiek Bosnijoje ir Hercegovinoje, tiek už jos ribų kalba, kad reikia kažką daryti ir keisti nuo 1995 metų galiojančią tvarką. Dalis jų siūlo reformuoti šalį. Vietos serbų politiniai lyderiai neretai siūlo valstybę išformuoti. Būtent grėsmė, jog antrasis – šalies susiskaldymo – scenarijus gali virsti realybe, pastarosiomis savaitėmis ir sukėlė ant kojų politikus tiek Rytuose, tiek Vakaruose.

Ta pati institucija – radikaliai skirtinga nuomonė

Politinė sistema Bosnijoje ir Hercegovinoje – sudėtinga. Šalis turi tris prezidentus, atstovaujančius trims pagrindinėms etninėms grupėms, kurie nuolat keičiasi ir pamainomis pirmininkauja šalies prezidento institucijai. Šalyje veikia federacinė santvarka ir ji yra padalinta į du teritorinius vienetus – kroatų ir bošniakų dominuojamą Bosnijos ir Hercegovinos federaciją bei Serbų Respubliką.

Miloradas Dodikas – vienas iš trijų šalies prezidentų, atstovaujantis serbų etninei grupei – jau seniai grasina Serbų Respublikos atsiskyrimu. Jo grasinimai ir skambūs pareiškimai buvo tokie radikalūs ir dažni, kad net ne visada į juos žiūrėta rimtai, tačiau pastarosiomis savaitėmis M. Dodikas ėmė inicijuoti konkrečius veiksmus. Jis pradėjo procedūras, skirtas Serbų Respublikos pasitraukimui iš svarbiausių valstybinių institucijų tokių kaip mokesčių inspekcija ar vaistų agentūra, grasino pasitraukti iš bendros teisminės sistemos, ir, kas svarbiausia, vėl suskaldyti šalies saugumo tarnybas ir kariuomenę.

Likę Bosnijos gyventojai, tame tarpe ir dalis šalies serbų bendruomenės, neigiamai žvelgia į serbiškų karinių dalinių atkūrimą, ypač dėl istorinio jų vaidmens Bosnijos konflikte M. Dodiko vadovaujamų sukarintų Serbų Respublikos policijos pajėgų pratybos organizuotos kalnuose greta šalies sostinės Sarajevo taip pat buvo simboliška žinutė, primenanti apie praėjusio amžiaus pabaigoje vykusį konfliktą ir keletą metų turkusią kruviną miesto apgultį, kurią vykdė tuomet egzistavusi Serbų Respublikos kariuomenė.

Nesutarimai ir karo žaizdos vis dar yra gilios. Tai puikiai iliustruoja praėjusią savaitę vykęs Serbijos televizijos „Tanjug“ pokalbis su Bosnijos ir Hercegovinos prezidentūrai šiuo metu vadovaujančiu kroatų atstovu Željko Komšičiumi. Žurnalistui paklausus, ar tai, jog žudynės Srebrenicoje yra genocidas – Ž. Komšičiaus nuomonė, kroatų atstovas atsakė, kad tai tarptautinių teismų patvirtintas faktas. Galiausiai „Tanjug“ žurnalistui pareiškus, kad jis nepritaria, jog įvykiai Srebrenicoje yra genocidas, Bosnijos politikas nutraukė interviu.

"Then you will have to do this interview with someone else.''



Anot Aukščiausiojo įgaliotinio Bosnijai ir Hercegovinai (pareigūno, kuris Deytono proceso metu buvo numatytas, kaip sutartį pasirašiusių užsienio valstybių deleguojamas sutarties laikymosi prižiūrėtojas šalyje), buvusio Vokietijos ministro Christiano Shmidto, M. Dodiko veiksmai ir išsišokimai valstybei kelia didžiausią nuo karo pabaigos egzistencinę grėsmę.

M. Dodikas, kaip ir nemaža dalis kitų Bosnijos serbų politinių lyderių, Aukščiausiojo įgaliotinio nepripažįsta ir viena iš esminių Bosnijos serbų atstovo konflikto su šia institucija priežasčių – požiūris į 1995 metų žudynes Srebrenicoje. Ch. Shmidto pirmtakas, Austrijos diplomatas Valentinas Inzko, uždraudė genocido neigimą. Pats M. Dodikas, visai kaip ir Ž. Kosmičių kalbinęs serbų žurnalistas, yra ne sykį pasisakęs, kad nepripažįsta Srebrenicos žudynių genocidu. V. Inzko sprendimas tapo pretekstu daugeliui Bosnijos serbų lyderių demonstratyviai atsisakyti lankytis bet kokiose bendrose Bosnijos ir Hercegovinos valstybės institucijose bei pradėti inicijuoti šalies institucijų padalijimą įtvirtinti turinčius įstatymus.

Konflikto baimė ir kompromisai

Kylant įtampai, kyla ir baimė, jog Bosnija ir Hercegovina gali ne tik subyrėti, bet ir iššaukti karinį konfliktą regione, kuris potencialiai galėtų įtraukti Serbiją ir Kroatiją, kurių tautinės mažumos sudaro nemažą dalį šalies piliečių. Konflikto tikimybę didina ir šalies geografiniai ypatumai – Serbų respublika yra sudaryta iš dviejų dalių, kurias skiria nei vienai iš pusių nepavaldi Brčko apygarda.

Tam, kad konfliktas neįvyktų šalyje, yra vykdoma iš maždaug 600–700 karių sudaryta Europos Sąjungos EUFOR karinė misija Bosnijoje ir Hercegovinoje. Visgi pastarosios vadas, Austrijos generolas majoras Alexanderis Platzeris taip pat neseniai įsivėlė į skandalą, pareiškęs, kad Bosnijos serbų norai vėl padalyti šalies kariuomenę neprieštarauja Daytono susitarimams. Taip austrų generolas susilaukė ne tik asmeninės kritikos, bet ir pakenkė pačios misijos įvaizdžiui, ypač tarp bošniakų. Ir visa tai nutiko pačios misijos pratęsimui kabant ant plauko.

Lapkričio 3 dieną JT Saugumo taryba balsavo dėl Europos Sąjungos karinių pajėgų taikos misijos Bosnijoje ir Hercegovinoje, taip pat ir NATO vadavietės šalies sostinėje Sarajeve mandato pratęsimo dar 12 mėnesių laikotarpiui. Prieš šį posėdį Rusija grasino vetuoti misijos pratęsimą, nebent rezoliucijoje nebūtų paminėta Aukščiausiojo įgaliotinio institucija, o pačiam Ch. Schmidtui nebūtų leista pristatyti jo parengto raporto apie situaciją šalyje. Balsavimas įvyko ir EUFOR misija buvo pratęsta, tačiau Rusijos spaudimas pasiteisino – Aukščiausiojo įgaliotinio institucija nebuvo paminėta, o Ch. Schmidtas liko susitikimo paraštėse.

Visgi nepaisant Rusijos nepasitenkinimo ir kaltinimų šališkumu, Ch. Schmidto raportas sulaukė nemažai dėmesio. Pagrindinė Vokietijos diplomato žinutė tikrai neraminanti – Bosnijos ir Hercegovinos egzistencija – pavojuje. Pasak į žiniasklaidą nutekėjusių pranešimų, Ch. Schmidtas teigia, kad jei tarptautinė bendruomenė nesiims priemonių serbų separatistams sustabdyti, šaliai gali kilti didžiausia pokario laikotarpio „egzistencinė grėsmė“.

Pasak Ch. Schmidto, tolesnio susiskaldymo ir konflikto perspektyvos Bosnijoje ir Hercegovinoje yra labai realios, o tarptautinės bendruomenės negebėjimas reaguoti, gali niekais paversti karą šalyje užbaigusį Daytono susitarimą. Atsakydamas į žiniasklaidos klausimus apie šį Aukščiausiojo įgaliotinio raportą Bosnijos serbų lyderis M. Dodikas teigė, kad jeigu jis yra separatistas, tai Ch. Schmidtas yra okupantas.

Artėjančios sankcijos?

„Bosnijoje verdant krizei JAV lenkia ES“ – tokia antrašte portalo „Politico“ skaitytojus pasitiko žurnalistė Una Hajdari. Visgi kritikos strėlės skriejo visoms Vakarų valstybėms, kurios nors ir reiškė susirūpinimą dėl situacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje bei po JT Saugumo tarybos posėdžio reiškė palaikymą Aukščiausiajam įgaliotiniui, buvo priverstos nusileisti Rusijos spaudimui. Panašu, kad tai gali būti laikinas Vakarų pralaimėjimas, mat sankcijos Bosnijos serbų lyderiams gali būti jau pakeliui.

Kalbėdamasis su Bosnijos ir Hercegovinos naujienų portalu „Klix.ba“ Vokietijos užsienio reikalų ministras Heiko Massas teigė, kad negalima galvoti apie tai, jog Vokietijos mokesčių mokėtojų pinigai būtų nukreipti į subjektą, kuris aktyviai siekia sunaikinti Bosniją ir Hercegoviną kaip valstybę. Vokietijos paramos praradimas Serbų Respublikai būtų reikšminga netektis, mat Berlynas yra didžiausias dvišalės paramos teikėjas Bosnijai ir Hercegovinai. Taip pat H. Massas teigė, kad Vokietija svarstys individualias priemones prieš tuos, kurie abejoja šios šalies teritoriniu vientisumu, taip duodamas užuominą apie individualių sankcijų Bosnijos serbų lyderiams galimybę.

Greta įvairių Europos šalių, į situaciją reagavo ir visos ES institucijos, įskaitant Europos Parlamentą. Aštuonių europarlamentarų grupė spalį išsiuntė laišką, skirtą Aukščiausiajam įgaliotiniui Bosnijoje ir Hercegovinoje Ch. Schmidtui ir ES užsienio politikos vadovui Josepui Borrelliui. Laiške Europos Parlamento nariai išreiškė didelį susirūpinimą dėl veiksmų, kurių imasi Bosnijos serbų lyderiai. Jie paragino Ch. Schmidtą ir J. Borrellį griežtai pasmerkti šiuos žingsnius ir pasinaudoti turimomis priemonėmis, kad „atvestų nacionalistines Serbų respublikos politinės vadovybės jėgas į protą“.

The problematic vote next week has the potential to harm the peace in Bosnia and Hercegovina and the Western Balkan region as a whole.