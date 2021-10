ES kova su narkotikų platintojais: kai kurios nusikaltėlių veikimo schemos darosi vis aiškesnės

Nei pandemija, nei buvusios krizės ne tik nesutrukdė organizuoto nusikalstamo grupuotėms vykdyti savo nusikalstamas veikas, bet gerokai sustiprino jų atsparumą ir prisitaikymą prie bet kokių aplinkybių. Naujos technologijos padidino narkotikų platinimą, patobulino transporto modelius, prekybos maršrutus ir jų slėpimo būdus.

Štai Švedijos narkotikų platintojai ir gaujų vadai ne tik kelis metus bėga nuo šalčio į Ispanijos pietus, bet ir rezga ryšius su pirminiais narkotikų tiekimo šaltiniais iš Maroko, vysto narkotikų saugojimo ir logistikos tinklą, kad vėliau juos pervežtų į Šiaurės Europą, kur, pavyzdžiui, kanapės brangesnės beveik 9 kartus. Ispanijoje gaujos vykdo ir žiaurias nusikalstamas veikas, vietinių pareigūnų vadinamas gyvulišku smurtu.

Europos Parlamente pripažįstama būtinybė dar aktyviau kovoti su organizuotu nusikalstamumu, įskaitant tarptautinį lygmenį, ir taikyti daugiau ir įvairesnių priemonių, kad būtų išardytas jos verslo modelis. Pagrindinės priemonės apima kovos su organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis.

Pajamos iš organizuoto nusikalstamumo ES – 110 mlrd. eurų per metus

Saugumas kelia vis didesnį susirūpinimą ES piliečiams, kurie organizuotą nusikalstamumą laiko viena pagrindinių grėsmių ES, ir teisingai: organizuotas nusikalstamumas ne tik daro žalingą poveikį žmonių gerovei, bet ir daro didelį neigiamą politinį bei socialinį poveikius ir didelių ekonominių nuostolių.

Apskaičiuota, kad organizuoto nusikalstamumo poveikis ES ekonomikai bendrojo vidaus produkto (BVP) atžvilgiu kasmet yra nuo 218 iki 282 mlrd. eurų. Be to, šiuo metu apskaičiuota, kad pajamos iš organizuoto nusikalstamumo ES sudaro apie 110 mlrd. eurų per metus. Be to, nuo 0,7 proc. iki 1,28 proc. ES metinio BVP yra susijęs su įtartina finansine veikla. Tobulėjant naujoms technologijoms, organizuoto nusikalstamumo grupuotės išplėtė savo veiklą ir įsitraukė į elektroninius nusikaltimus, kurie, kaip manoma, ES ekonomikai kasmet kainuoja milijardus eurų.

Remiantis 2017 m. SOCTA, 75 proc. kovos su narkotikais grupuočių, dalyvaujančių prekiaujant vienu narkotiku, taip pat platina ir kitų rūšių narkotikus, 65 proc. tuo pačiu metu užsiima kita nusikalstama veikla, pavyzdžiui, prekyba suklastotomis prekėmis, prekyba žmonėmis ir migrantų kontrabanda.

Narkotikai taip pat naudojami kaip mokėjimo priemonė tarp organizuoto nusikalstamumo grupuočių. Remiantis Europos narkotikų ir narkomanijos centro (EMCDDA) 2019 m. Europos narkotikų ataskaita, Europoje (ES-28, Turkija ir Norvegija) kasmet užregistruojama daugiau nei 1 mln. neteisėtų narkotikų konfiskavimo atvejų. Tarp ataskaitoje pateiktų išvadų yra tai, kad kanapės ir kokainas tebėra dažniausiai naudojami neteisėti narkotikai ES ir kad Europos vaidmuo naujų sintetinių narkotikų srityje auga. Naujos technologijos leidžia grupuotėms padidinti savo produkciją, o internetinės „DarkNet“ prekyvietės yra raktas į vaistų reklamą ir pardavimą.

Krizės netrikdo narkotikų rinkos, taip pat ir koronaviruso krizė netrukdė grupuotėms gaminti ir prekiauti narkotikais. Priešingai, jie išliko aktyvūs ir atsparūs ir atitinkamai pritaikė savo transporto modelius, prekybos maršrutus ir slėpimo būdus. Pasak CEPOL, padaugėjo interneto ir socialinių tinklų naudojimo perkant ir platinant narkotikus bei su narkotikais susijusius nusikaltimus, susijusius su „DarkNet“.

Švedijos narkodileriai traukia į Ispaniją

Costa dėl Sol per pastaruosius penkerius metus traukė narkotikų prekeivius iš Švedijos, kurie ryškiai padidino savo įtaką Malagos provincijoje. Juos traukė šiltas Ispanijos oras ir gana aukšta gyvenimo kokybė, rašo Ispanijos naujienų tinklapis elpais.com.

Prekiautojo narkotikais nužudymas per sūnaus pirmąją Komuniją, sprogimai ir šaudymai šviesiu paros metu, smogikai, įvykdantys žmogžudystes auštant ir pabėgantys motociklais, kalašnikovai ir pagrobimai, pinigų plovimo schemos, kuriose dalyvauja Marbelijos mero artimieji, bėgliai ir narkotikai. Ispanijoje Kosta del Sol vykstantys visi šie į filmą panašūs nusikaltimai turi vieną bendrą bruožą: Švediją.

Per pastaruosius penkerius metus nusikalstamos gaujos iš šios Skandinavijos šalies persikėlė į Malagos provincijos kampelį, kartu su savim atsinešdamos savo itin žiaurią veiksmų taktiką. Jie pasižymi šaltakraujiško veikimo būdu ir sugebėjimu įsiskverbti į bet kurią visuomenės terpę. Marbelija yra jų logistikos centras. „Švedija turi rimtą organizuoto nusikalstamumo problemą“, – aiškina Manne Gerell, Švedijos Malmės universiteto kriminologijos profesorė.

Duomenys rodo, kad mirčių nuo šaunamųjų ginklų rodiklis šioje šalyje yra vienas didžiausių Europoje, per pastaruosius penkerius metus – daugiau nei 200 aukų. 2020 metais rekordas buvo sumuštas: įvykdytos 48 žmogžudystės, kurių didžioji dauguma buvo susijusi su konkurencine kova dėl narkotikų prekybos rinkos. Kodėl šios organizuoto nusikalstamumo grupės perkelia savo veiklą į Malagos provinciją? „Jie nori būti arčiau pirminių narkotikų tiekėjų ir kontroliuoti visą tiekimo grandinę, nes tai duoda daugiau pelno“, – sako M. Gerell.

Daugiausiai į Ispaniją atvyksta pačių gaujų vadų

Švedijos policijos Nacionalinio operacijų departamento (NOA) šaltiniai tai patvirtina ir priduria, kad gaujos taip pat traukia į Costa de Sol dėl Marbelijos populiarumo, kurio Švedijoje pavydima dėl savo klimato, prabangos ir gyvenimo kokybės. Žurnalistas Diamantas Salihu, žurnalistas, kurio specializacija – organizuotas nusikalstamumas Švedijoje, sako, kad nusikaltėliai mano, jog Ispanijoje gali sumokėti dideles sumas grynaisiais, niekam nekvestionuojant pinigų kilmės. Jis kalba apie korupciją. „Ispanijoje lengviau gyventi su teistumu ir išleisti iš nusikaltimo uždirbtus pinigus“, – sako jis.

Daugiausia į Ispaniją persikelia patys nusikalstamų gaujų vadai. Jų galima rasti ne tik Malagos provincijoje, bet ir Barselonoje, kur Civilinė gvardija 2019 m. vasario mėn. suėmė du pagarsėjusios Dödspatrullen arba „Mirties patrulio“ gaujos narius.

Costa del Sol išlaikoma trapi gaujų įtakų zonų pusiausvyra. Čia kiekviena gauja gauna savo pyrago dalį. Tačiau kartais kyla problemų. Arba verslo sandoriai nesibaigia sėkmingai, arba viena organizacija apiplėšia kitą, palikdama krūvas lavonų. Susišaudymai Kalašnikovo automatais čia nėra neįprasti. O konfliktus dažniausiai sprendžia smogikai, kurie parsiduoda didžiausią kainą pasiūliusiam asmeniui ir pasižymi tokiomis savybėmis: jie yra labai jauni, neturintys gyvenimo patirties, ypač linkę smurtauti, įtakojami televizijos serialų. „Jie dažnai imituoja filmus, jų stabai yra mafijos bosai, kurių pėdomis jie bando sekti“, – paaiškino Petra Stenkula, policijos komisarė 2018 m. pietiniame Švedijos regione.

Daugelis Ispanijos policijos pareigūnų stebisi gyvulišku smurtu, naudojamu kai kuriose žmogžudystėse aplink Marbeliją. „Buvo net atvejų, kai net visa automato apkaba buvo bereikalingai ištuštinta nužudant pasirinktą auką, kuri vėliau galutinai nužudoma dar vienu šūviu į galvą“, – sako vienas vietinės policijos pareigūnas. Policijos operacijų suvestinių apžvalga rodo, kad Costa del Sol regione nuo 2018 m. buvo suimta daugiau nei 100 Švedijoje įsikūrusių gaujos narių.

Tarp labiausiai žinomų vardų yra Amir Mekky, kuris, kaip manoma, yra įvykdęs dvi žmogžudystes Ispanijos teritorijoje: viena jo auka buvo Davidas Ávila, narkotikų prekeivis, dar žinomas kaip „Maradona“, 2018 m. nušautas po to, kai išėjo iš San Pedro Alkantaros bažnyčios po sūnaus pirmosios komunijos. Kita auka – marokietis Sofianas Mohamedas, nušautas savo prabangios vilos Esteponoje sode. A. Mekky vadovavo smogikų tinklui, žinomam kaip „Los Suecos“ arba „Švedai“, kurie yra kaltinami maždaug 20 žmogžudysčių pačioje Švedijoje.

Kilogramas marihuanos Andalūzijoje kainuoja 1500 eurų, o Skandinavijos šalyse parduodamas už 9000 eurų

Policija nuolat dalyvauja nuolatinėje kovoje su šiomis kriminalinėmis organizacijomis: tyrėjai iš Costa del Sol narkotikų ir organizuoto nusikalstamumo skyriaus (Udyco), Organizuoto nusikalstamumo reagavimo grupės (Greco), Specializuoto ir smurtinio nusikalstamumo skyriaus (Udev) ir civilinės gvardijos. „Yra išteklių, bet jų niekada nepakanka“, – sako vienas iš „Udyco Central“ vadovų. Jo tikslas aiškus – neleisti nusikaltėliams įsikurti kaip savo namuose Ispanijoje. „Jei jie tai padarys, jie žudys, užsiims turto prievartavimu, turės sprogmenis“, – priduria kitas tyrėjas, pripažįstantis, kad smurtas retai pasiekia plačiąją visuomenę ir nėra naudojamas prieš policiją, tačiau lieka tarp pačių gaujų, nors priduria, kad „viskas gali pasikeisti bet kurią dieną“.

Kai kurių narko gaujų čiuptuvai išplito Marbelijoje. Praėjusių metų vasarį Marbelijos merės Ángeleso Muñozo vyras ir posūnis – švedai Larsas Gunnaras Brobergas ir Joakimas Peteris Brobergas buvo suimti, įtariant prekyba narkotikais ir pinigų plovimu.

Dar 71 asmuo, susijęs su šia Švedijos nusikalstama organizacija, buvo suimtas tame pačiame biure. Šis atvejis iliustruoja, kodėl Costa del Sol yra šios nusikalstamos gaujos pasirinkta vieta. Pirma, jie čia dėl to, kad prieiti prie pirminių narkotikų tiekimo šaltinių iš Maroko, antra, tam, kad sukurtų narkotikų saugojimo ir logistikos tinklą Malagos pakrantėje, o vėliau, pervežti narkotikus į Šiaurės Europą. Pelnas milžiniškas: kilogramas marihuanos Andalūzijoje kainuoja 1500 eurų, o Skandinavijoje parduodamas už 9 tūkst. eurų. Nusikaltėliai plėtė savo verslą. Pinigams plauti buvo naudojami meno, aukso dirbiniai ir prabangūs namai.

Europos Parlamentas: organizuotas nusikalstamumas tapo vis labiau susijęs, tarptautinis ir veikiantis virtualioje erdvėje

Nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio pradžios ES padarė didelę pažangą gindama savo piliečius, dažnai reaguodama į dramatiškus incidentus, tokius kaip mafijos ar kitų organizuoto nusikalstamumo grupuočių nužudymus, didelio mąsto pinigų plovimo skandalus, smarkiai padidėjusia migrantų kontrabanda ir prekyba žmonėmis, arba, kaip neseniai, staigaus elektroninių nusikaltimų, sukčiavimo ir klastojimo padaugėjimo koronaviruso pandemijos metu, rašoma Europos Parlamento rengtoje apžvalgoje, kaip ES dirbama ir atsakoma į organizuotą nusikalstamumą.

Visgi, nusikalstamos organizacijos ir toliau kelia didelę riziką ES vidaus saugumui. Jos teritorijoje veikia vis daugiau organizuoto nusikalstamumo grupių, dažnai pasiekiančių tarpvalstybinį ryšį. Be to, organizuotas nusikalstamumas yra vis dinamiškesnis ir sudėtingesnis reiškinys, atsiradęs dėl naujų nusikalstamų rinkų ir veikimo būdų, veikiant globalizacijai ir ypač naujoms technologijoms.

Nors sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo poveikis ES ekonomikai yra didelis, jis taip pat turi didelių politinių ir socialinių išlaidų, taip pat neigiamą poveikį ES piliečių gerovei. Kadangi organizuotas nusikalstamumas tapo vis labiau susijęs, tarptautinis ir skaitmeninis, valstybės narės, kurios ir toliau yra atsakingos už operatyvinę veiklą policijos ir teisminio bendradarbiavimo srityje, vis labiau remiasi tarpvalstybiniu, ES lygmens bendradarbiavimu, kad padėtų savo teisėsaugos institucijoms vietoje.

Pripažindama problemos rimtumą ir koordinuotų veiksmų poreikį, ES ėmėsi kelių priemonių, skatinančių glaudesnį valstybių narių bendradarbiavimą, ir priėmė bendrą teisinę, teisminę ir tyrimo sistemą kovai su organizuotu nusikalstamumu. Parlamentas nustatė kovą su organizuotu nusikalstamumu politiniu prioritetu ir pradėjo formuoti atitinkamus ES teisės aktus. ES veiksmai skirti esamų taisyklių įgyvendinimui, operatyvinio bendradarbiavimo gerinimui (net ir už ES ribų) ir keitimuisi informacija, taip pat sprendžiant kai kurias pagrindines organizuoto nusikalstamumo grupių nusikalstamas veikas. Be to, ES siekia užtikrinti, kad nusikalstamumas neapsimoka.

Kova su organizuotu nusikalstamumu tebėra pagrindinis prioritetas ir naujai įkurtoje 2020–2025 m. Saugumo sąjungoje.