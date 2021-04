Pasiilgę kelionių jau rytoj sulauks žinių: aiškėja, kaip gyvensime vasarą

Balandžio 29-osios rytą Europos Parlamentas paskelbs savo poziciją dėl Europos skaitmeninio žaliojo pažymėjimo. Dokumente galėtų būti fiksuojami duomenys apie keliautojų atliktus Covid–19 skiepus, testus ar persirgimo faktas. Nors tikimasi, kad sertifikatas palengvins keliaujančių europiečių dalią, kartu kyla klausimų: jei šalys narės pasiliks galimybę vis tiek taikyti izoliaciją atvykusiems, kokia šio dokumento prasmė? Galiausiai, Covid–19 testai – kada ir už kieno pinigus?

R. Juknevičienė: nereikėtų painioti nei su skiepų, nei su galimybių pasu

Europarlamentarės Rasos Juknevičienės teigimu, žaliasis sertifikatas turėtų būti pradėtas naudoti jau šią vasarą: „Sertifikatas bus nemokamas, galimas naudoti popieriniu ar skaitmeniniu pavidalu. Tai nėra vakcinų pasas, negalima jo vadinti skiepų pasu, nes tai nėra vien tam skirtas dokumentas. Visi ES piliečiai turėtų būti traktuojami vienodai. Sertifikatas turės pradėti veikti visiems vienu metu ir būti saugus, tačiau labai svarbus pasitikėjimas šiuo dokumentu.“

Anot europarlamentarės, pažymėjimą turėtų gauti kiekvienas pilietis, nepriklausomai nuo vakcinos, svarbiausia, kad vakcina būtų registruota Europos vaistų agentūroje. Be to, pabrėžia R. Juknevičienė, tai – skirtingas dokumentas nuo Lietuvos „galimybių paso“.

„Tai – visiškai skirtingi dokumentai. Jis (žaliasis sertifikatas – aut. past.) nebus naudojamas jokiems kitiems tikslams, išskyrus judėjimui tarp sienų. Kitus vidinius dokumentus nacionalinės valstybės turi teisę ir visas galimybes priimti: eiti į renginį, kavinę ar kt., tačiau tai jos turės pasitvirtinti nacionalinėje teisėje“, - EP biuro Vilniuje organizuojamoje konferencijoje kalbėjo europarlamentarė.

Pasak pašnekovės, dar vyksta konsultacijos su duomenų apsaugos institucijomis: „Duomenys sertifikate turės būti labai minimalūs, skirtingai nuo PSO geltonojo skiepų paso, kurį daug kas turi. Duomenų nuskaitymas nebus centralizuotas.“ Sertifikatas turės galią tol, kol PSO paskelbs pandemijos pabaigą.

„EP taip pat svarstys, kaip sertifikatą išplėsti į trečiąsias šalis, kurių piliečiai yra ES piliečiai. Tolimesniuose etapuose bus bendraujama su tarptautinėmis institucijomis, reikės kitų šalių pripažinimo. Sertifikatas taip pat išlaikys galimybę jį reaktyvuoti“, – teigė EP Vystymosi komiteto narė R. Juknevičienė.

P. Auštrevičius: žaliasis pasas ar tik fikcija?

EP Transporto ir turizmo komiteto narys europarlamentaras Petras Auštrevičius sako, jog žaliasis sertifikatas vertinamas kaip patikima galimybė judėti, kirsti valstybių sienas darbo ar poilsio tikslais. Vis dėlto, esamas pasiūlymas turi tam tikrų ginčytinų vietų:

„Pirmiausia, šis pasas galios 180 dienų. Manoma, kad turi būti tam tikras vakcinavimo patikimumo periodas ir nežinia, kiek laiko vakcinos veiks kaip pakankamos apsisaugoti.“ Žmonės, sako P. Auštrevičius, turi suprasti, jog tai – itin riboto galiojimo dokumentas.

Antras, diskusijų vertas klausimas, anot P. Auštrevičiaus, – neaišku, ar šis dokumentas turės vienodą pripažinimą visose valstybėse:

„Labai aiškiai pasakyta, kad valstybės narės turės teisę su tuo pasu atvykusiems iš kitos valstybės taikyti karantiną, izoliavimo ar papildomo testo reikalavimus. Žinot, kai perskaitai tai, klausimas – tai žaliasis pasas ar tik fikcija? Jei nebus pilno pasitikėjimo tarp valstybių narių, tai apie ką mes kalbame? Tai yra tiesiog dar vienas dokumentas, kuris galbūt visiškai neveiks kitoje valstybėje.“

Galiausiai, svarbus klausimas, kurį kėlė dalis europarlamentarų, sako P. Auštrevičius, – praktinis: „Yra trys žaliojo paso kriterijai ir vienas jų – testai. Tai štai, ar testai bus apmokami valstybės, kiek tokių testų bus? Vieni siūlo vieną testą per savaitę, kiti – vieną per mėnesį. Štai Latvija svarsto vieną testą per metus, kas, matyt – visiškai nerealus kriterijus.“

Skirtingos testų kainos skirtingose valstybėse, anot pašnekovo, erzina žmones, tad reikalingas aiškus atsakymas – už kieno pinigus ir kas kiek laiko tektų testuotis, norint turėti galiojantį žalią sertifikatą. Balandžio 29 d. paskelbta EP pozicija toliau bus derinama su ES Taryba.