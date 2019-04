Europos Parlamentas: po „Brexit“ JK piliečiams nereikės ES vizų atnaujinta 14.00

Europos Parlamento komitetas trečiadienį pritarė teisės aktui, pagal kurį Jungtinės Karalystės piliečiai, net jei „Brexit“ bus įgyvendintas be susitarimo, galės be vizų lankytis Šengeno erdvei priklausančiose valstybėse.

EP Teisingumo komitetas pritarė to teisės akto tekstui, kuris jau turėjo Europos Sąjungos narių palaikymą ir dabar turėtų būti oficialiai patvirtintas.

JK ruošiasi išstoti iš ES, ir tai gali įvykti jau kitą savaitę, tačiau minimas teisės aktas leis lankytojams iš Jungtinės Karalystės iki 90 dienų be vizų būti Šengeno erdvėje.

Ar tai bus įgyvendinta, priklausys nuo to, ar JK užtikrins abipuses teises ES piliečiams, tačiau Londonas jau yra tai pažadėjęs, o pats teisės akto principas sulaukė didelio palaikymo.

Visgi Briuselyje kilo nesutarimų dėl teisės akto formuluotės, kai Madrido paragintos šalys narės įstatymo projekto pastabose pavadino Gibraltarą – Ispanijos pietiniame pakraštyje įsikūrusią britų valdomą teritoriją – „britų karūnos kolonija“.

Jungtinės Tautos Gibraltarą laiko kolonijinio valdymo „neautonomine teritorija“, bet Londonas tvirtina, kad tai yra dalis „JK šeimos“. Be to, Gibraltaro gyventojai nori išlikti britų kraštu: per 2002 metų referendumą jie pasisakė prieš pasiūlymą, kad Britanija valdytų teritoriją bendrai su Ispanija.

Gibraltarą, britų dar vadinamą Uola, JK valdo nuo 1713 metų, tačiau Ispanija jau seniai reiškė pretenzijas į šią teritoriją.

„Balandžio 12-oji artėja“

Tai sudarė sąlygas vienam bulgarų kolegai prastumti tekstą nepaisant protesto, ir įstatymų leidėjai įstatymą patvirtino 38 balsais prieš aštuonis, beveik užtikrinant jo priėmimą.

Pirmadienį įstatymo „pranešėjas“, britų europarlamentaras Claude'as Moraesas buvo priverstas pasitraukti ES lyderiams priėjus prie išvados, kad jis pateko į interesų konfliktą.

Nariai protestavo, kad tai prilygsta atakai prieš parlamento prerogatyvas, bet C. Moraeso kolega bulgaras Sergejus Staniševas vis tiek prastūmė įstatymą, argumentuodamas, kad „balandžio 12-oji artėja“.

Britų europarlamentaras konservatorius Danielis Daltonas, komiteto narys, reagavo piktai.

„ES mėgsta kalbėti apsisprendimo ir demokratijos kalba, bet ES Teisingumo komitetas šiandien nubalsavo už to ignoravimą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė jis.

„Brexit“ be sutarties įstatymas dėl vizų ką tik priimtas. Tekste klaidingai tvirtinama, kad Gibraltaras yra kolonija“, – rašė jis.

Tačiau įtakingas ispanų europarlamentaras Estebanas Gonzalezas Ponsas įstatymą traktavo kaip diplomatinę Madrido pergalę.

„Ispanija gavo esminę Europos institucijų paramą ginče dėl Gibraltaro, laikant šią teritoriją kolonija“, – sakė jis.

„Gibraltaro kaip kolonijos paminėjimas bus esminis dalykas bandant išspręsti ginčą dėl šios teritorijos scenarijaus po „Brexit“ atveju“, – pridūrė E. Gonzalezas Ponsas.

Pats „Brexit“ Gibraltaro statuso nepakeis, bet Madridas labai norėjo išsaugoti veto teisę dėl bet kokio būsimo Britanijos ir ES susitarimo, susijusio su šia teritorija.