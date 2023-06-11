Джокович в Париже выиграл 23-й "Большой шлем" и стал мировым рекордсменом

Сербский теннисист Новак Джокович в финале Открытого чемпионата Франции со счетом 7:6 (7:1), 6:3. 7:5 обыграл норвежца Каспера Рууда и стал трехкратным чемпионом "Ролан Гаррос". Всего за карьеру Джокович выиграл 23 титула "Большого шлема" - новый исторический рекорд.

На этом турнире Джокович имел второй посев, Рууд - четвертый. На пути к финалу серб четырех соперников обыграл со счетом 3-0, а еще двух - со счетом 3-1 (в четвертьфинале россиянина Карена Хачанова и в полуфинале лидера рейтинга испанца Карлоса Алькараса). Рууд же в четвертьфинале прошел датчанина Хольгера Руне (3-1), в полуфинале разгромил немца Александра Зверева.

Начало титульного матча осталось за Руудом. Норвежец повел 4:1, но на этом его успехи закончились. В седьмом гейме Джокович отыграл брейк, а вскоре сравнял счет - 5:5. Победитель первой партии определился на тай-брейке. Серб сразу захватил лидерство - 3:1, 4:1 и 7:1.

Во второй партии Джокович сделал брейк во втором гейме (2:0) и инициативу больше не упустил - 6:3. В третьей партии серб взял чужую подачу в 11-м гейме (6:5), а в следующем со второго матч-бола поставил точку - 7:5.

Стартовый сет затянулся 1 час 23 минуты, второй - 53 минуты, третий - ровно один час. Суммарно финал "Ролан Гаррос" продолжался 3 часа 26 минут.

36-летний Джокович стал трехкратным чемпионом "Ролан Гаррос" (2016, 2021, 2023) и самым возрастным чемпионом в истории этого турнира – он побил рекорд Рафаэля Надаля на две недели. При этом Надаль остается рекордсменом Парижа по общему количеству титулов (14).

В Открытой эре только два игрока брали "Мэйджор", будучи старше Джоковича: Роджер Федерер (36 лет и 5 месяцев на Australian Open-2018) и Кен Роузуолл (37 лет и 2 месяца на Australian Open-1972).

При этом серб улучшил рекорд по количеству "Шлемов", выигранных после 30. Теперь у него 11 таких побед.

Суммарно Новак Джокович выиграл 23-й турнир "Большого шлема". Он обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом в истории мужского тенниса. По количеству "Шлемов" в Открытой эре серб сравнялся с Сереной Уильямс (по 23).

У Джоковича 10 титулов на Australian Open, семь – на "Уимблдоне", по три – на "Ролан Гаррос" и US Open. Джокович – первый теннисист в истории, которому удалось трижды собрать карьерный "Большой шлем". По два карьерных Шлема у Рафаэля Надаля, Роя Эмерсона и Рода Лэйвера, но только испанец одержал все победы в Открытой эре.

Всего Джокович выиграл 94-й трофей в карьере, сравнявшись с американцем Иваном Лендлом. Больше только у швейцарца Роджера Федерера (103) и американцца Джимми Коннорса (109).

В нынешнем сезоне в активе Джоковича - два титула на "Мэйджорах" - ранее он стал чемпионом AusOpen. Если он в этом году выиграет еще "Уимблдон" и UE Open, то впервые в карьере станет обладателем "Большого шлема".

В новом рейтинге АТР великий сербский теннисист сместит с первой строчки Карлоса Алькараса и вновь станет лидером (девятый раз в карьере). Джокович – рекордсмен по количеству недель, проведенных в статусе №1 - суммарно он возглавлял рейтинг 387 недель (в том числе 122 недели подряд).

Что касается Каспера Рууда, то 24-летний норвежец пока титулов на "Мэйджорах" не имеет - он проиграл три финала (в финале "Ролан Гаррос"-2022 уступил Надалю, в финале US Open-2022 - Алькарасу).

Джокович заработал за турнир 2,3 млн евро (Рууд – 1,15 млн). Теперь призовые Новака за карьеру составляют 169,6 млн долларов, он занимает первое место в истории по этому показателю.

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