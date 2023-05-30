Против сборной Латвии в Финляндии возбуждено уголовное дело

В Финляндии возбуждено уголовное дело в отношении сборной Латвии по хоккею из-за ее спонсора - спортивной букмекерской компании OlyBet. Об этом сообщает финский таблоид Iltalehti.

Сборная Латвии завершила исторический чемпионат мира в финском городе Тампере в воскресенье, 28 мая, завоевав бронзовые медали.

На игровых свитерах латвийской команды на этом турнире присутствовал логотип эстонской букмекерской конторы OlyBet, а ниже была надпись Sports bar. То есть это была реклама именно спортивных баров, пишет Rus.Delfi.lv.

29 мая, на следующий день после завершения чемпионата мира, в полицию Финляндии поступила жалоба на игровую форму латвийской сборной. В ближайшее время местные власти ознакомятся с обстоятельствами возможного правонарушения, чтобы принять решение о дальнейших шагах.

Решающие матчи за медали ЧМ-2023 сборная Латвии провела в Финляндии, рекламируя эстонскую букмекерскую контору нашивкой OlyBet. Однако Закон о лотереях и азартных играх в Финляндии предусматривает, что только национальная букмекерская контора Veikkaus может предлагать и рекламировать азартные игры в этой стране. Иностранным букмекерским компаниям это делать запрещено.

OlyBet - это сеть спортивных баров в Эстонии, Латвии и Литве, ее сайт доступен и на финском языке. В этой конторе также можно делать ставки на матчи чемпионата Финляндии.

В Финляндии закон о лотереях и азартных играх применяется к деятельности, направленной на стимулирование спроса на азартные игры или на повышение узнаваемости оператора азартных игр и влияние на его имидж. В жалобе в полицию указано, что OlyBet нарушила положения этого закона.

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