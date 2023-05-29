Канада в рекордный 28-й раз выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная Канады под руководством Андре Туриньи выиграла чемпионат мира по хоккею. В финале, который состоялся в финском Тампере, "кленовые листья" обыграли сборную Германии со счетом 5:2.

На восьмой минуте первого периода Джон-Джейсон Петерка с передач Морица Зайдера и Морица Мюллера открыл счет в матче. Гол был засчитан после видеопросмотра на предмет положения "вне игры". Спустя три минуты и три секунды сборная Канады восстановила равенство в счёте. Отличился форвард Сэмми Блэйз с передач Пейтона Кребса и Джейка Нейборса.

На 14-й минуте второго периода Даниэль Фишбух с передач Максимилиана Кастнера и Морица Зайдера во второй раз в матче вывел сборную Германии вперед. На 18-й минуте периода Лоусон Крауз с передач Пейтона Кребса и Маккензи Уигара реализовал большинство, сделав счет 2:2.

На 45-й минуте третьего периода Блэйз с передачи Коди Гласса оформил дубль и вывел сборную Канады вперед. На 52-й минуте Тайлер Тоффоли сделал счет 4:2. В конце третьего периода Скотт Лотон забросил в пустые ворота и установил окончательный счет (5:2).

Таким образом, канадцы в 28-й раз стали сильнейшими на планете. По этому показателю национальная команда Канады обошла сборные России и СССР, которые на двоих выигрывали золото 27 раз. Также в активе "кленовых" 16 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Канада в четвертый раз подряд сыграла в финале и второй раз взяла золото (была лучшей и на ЧМ-2021 в Риге). А в 2019-м и 2022-м в решающих матчах она уступала финнам.

Напомним, сборная Канады заняла второе место в своей группе, уступив сборной Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 Б). В плей-офф североамериканцы поочередно обыграли Финляндию (4:1), Латвию (4:2) и Германию (5:2).

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