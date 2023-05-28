Латвия впервые в истории завоевала медали чемпионата мира

Сборная Латвии в упорной борьбе переиграла США в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею со счетом 4:3. Латвия впервые в истории завоевала медали на мировом первенстве.

Сборная Латвии вышла вперед на восьмой минуте. Дзиеркалс из угла площадки сделал передачу к лицевой линии на Рихардса Букартса, младший брат нашел пасом к дальней штанге старшего, а Робертс Букартс уверенно замкнул передачу.

Американцы очень быстро восстановили равенство. Перунович после передачи от Бьорка забрался в левый угол площадки и отдал пас в центр на Гримальди, который удачно прибежал в атаку после смены. Игроки сборной Латвии его потеряли, и американец без помех отправил шайбу в угол ворот — Шилов ничего не смог поделать.

Под занавес первого периода сборная Лавтии вновь повела в счете. Рихардс Букартс убежал в левый круг вбрасывания, сместился ближе к центру и нанес бросок по воротам. Десмит отбил шайбу перед собой, а Якс первым оказался на добивании. И все же на перерыв команды ушли при равном счете. Сборной США удалось отыграться на последней минуте периода — Перунович от синей линии из центра сделал хорошую передачу в левый круг вбрасывания на Гримальди, который без сопротивления нанес точный бросок в дальний угол без шансов для вратаря.

Второй период завершился без заброшенных шайб. В заключительной 20-минутке команды вновь обменялись голами. Американцы впервые в матче повели в счете, когда Коронато подкараулил шайбу возле ворот, но за пять минут до конца основного времени сборная Латвии забила спасительный гол. Батня от лицевой линии сделал передачу к вершине правого круга вбрасывания. Рубинс нанес хороший бросок по воротам, а Гарленд, который пытался принять шайбу на себя, невольно подправил ее точно в сетку ворот.

Судьба матча решилась в дополнительное время, когда команды играли в формате "3 на 3". Даугавиньш при выходе из правого круга вбрасывания под давлением Готье сделал передачу на пятачок с неудобной руки, шайба от Хатсона отскочила обратно в правый круг вбрасывания к Рубинсу, который оформил дубль, щелкнув точно в ближнюю "девятку".

Сборная Латвии впервые в истории завоевала медаль на чемпионате мира. Уже завтра команда вернется с бронзой в Ригу.

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