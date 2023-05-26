Латвия впервые сыграет в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная Латвии по хоккею сенсационно переиграла Швецию в четвертьфинале чемпионата мира — 3:1. Победа позволила латвийским хоккеистам впервые в истории пробиться в полуфинал мирового первенства.

Сборная Латвии открыла счет на 13-й минуте после ошибки шведов, потерявших шайбу в средней зоне. Бросок по воротам шведов от синей линии оказался неточным, но Рихардс Букартс подкараулил шайбу у лицевого борта и отдал передачу на пятачок, а там молодой Данс Лочмелис воспользовался своим шансом.

Шведы смогли отыграться лишь в середине второго периода. Скандинавы выиграли вбрасывание в чужой зоне, запутали соперников в обороне своими перемещениями и вывели Тимоти Лильегрена на свободный бросок из центра зоны, а тот с кистей послал шайбу точно в правую "девятку".

В начале третьего периода шведы забросили еще одну шайбу, но судья не засчитал взятие ворот, поскольку Карл Грундстрем забил гол высоко поднятой клюшкой. Мартин Бенгтссон изначально бросал от синей линии, Шилов отбил шайбу, после чего та взмыла вверх, а Грундстрем на добивании сыграл с нарушением правил.

Решающие события произошли в последние 15 минут. Сначала Микс Индрашис в быстрой контратаке по центру вошел в зону соперника, элегантно обыграл защитника, пробросив шайбу между ног Хампусу Линдхольму, и бросил точно в левый нижний угол ворот. Точку же в матче поставил Янис Якс, который реализовал большинство менее чем за семь минут до сирены. Защитник нанес бросок со средней дистанции, и шайба заползла за спину Юханссона. Вратарь попытался спасти ситуацию, но задержал шайбу уже за линией ворот.

Так Латвия впервые в истории пробилась в полуфинал чемпионата мира. До этого команда четырежды играла на стадии 1/4 финала: в 2000, 2004, 2008 и 2018 годах.

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