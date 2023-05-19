В Каунасе в эти выходные состоится Финал четырех Евролиги: чего ожидать

В эти выходные на арене "Жальгирис" в Каунасе пройдут финальные соревнования европейского клубного баскетбола – "Финал четырех", в рамках которого разыгрывают титул победителя Евролиги. В него проходят победители четвертьфинальных матчей.

19 мая в первом и втором полуфиналах сыграют пары "Олимпиакос" и "Монако", "Барселона", которую тренерует каунасец Шарунас Ясикявичюс, и "Реал Мадрид". Финальный матч пройдет 21 мая. В этот же день разыграют и третье место в Евролиге.

Такое масштабное спортивное мероприятие в Каунасе проходит впервые – в город съедутся тысячи болельщиков со всей Европы, номера в отелях и гостиницах были забронированы на месяцы вперед, и в какой-то момент достигали почти 2000 евро за сутки.

Директор каунасского "Жальгириса" Паулюс Мотеюнас считает решение о проведении Финала четырех Евролиги в Каунасе "оценкой самого высокого уровня".

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