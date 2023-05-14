На улицах Вильнюса установлен впечатляющий мировой рекорд

Бегун на длинные дистанции Александр Сорокин в воскресенье в Вильнюсе установил новый мировой рекорд. Один из самых известных легкоатлетов Литвы пробежал дистанцию ​​100 километров за 6 часов 5 минут 35 секунд и улучшил собственный лучший на планете результат.

Предыдущий мировой рекорд был установлен А. Сорокиным в апреле прошлого года в Бретфорде. Тогда литовец преодолел расстояние в 100 км за 6 часов 5 минут и 51 секунду.

Соревнования по бегу "Самый быстрый забег в мире от Nord Security" стартовали в 6.00 утра.

А. Сорокину и еще примерно 30 литовским и зарубежным спортсменам предстояло пробежать немногим более 60 кругов. Чтобы установить новый мировой рекорд, участники должны были пересечь финишную черту в 12 часов.

Названный самым быстрым ультрамарафонцем всех времен, А. Сорокин оправдал ожидания широкой публики.

Голландец Пьетас Вирсма также стремился к рекорду. Заняв 3-е место на чемпионате мира на 100 км в Вильнюсе, он преодолел более 70 км, но в итоге его остановили проблемы со здоровьем.

В то время никто не остановил А. Сорокина. Чтобы улучшить рекорд и "уложиться" в 6 часов, нужно было пробежать километр не медленнее, чем в среднем за 3.35 минут. А. Сорокин добился этой цели!

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