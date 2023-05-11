Историческое для Литвы достижение: Сабонис попал в символическую сборную лучших игроков НБА

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Domantas Sabonis Foto: Getty images

Имя Литвы звучит там, где никогда раньше не звучало. Домантас Сабонис официально признан одним из лучших баскетболистов НБА.