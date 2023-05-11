Д. Сабонис был избран в третью символическую сборную лучших баскетболистов НБА. Такого не добился ни один литовский баскетболист.
При этом в третью символическую сборную пробился и Де'Арон Фокс, товарищ литовца команде. Они стали первым дуэтом в истории "Сакраменто Кингз", попавшим в символическую пятерку лучших игроков НБА.
🚨 THE 2022-23 ALL-NBA TEAMS 🚨 pic.twitter.com/HYJHzl8p9T— ESPN (@espn) May 10, 2023
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