МОК: нужно разрешить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях

Спортсмены из России и Беларуси должны быть допущены к участию в международных соревнованиях, заявил на пресс-конференции во вторник, 28 марта, президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Бах пояснил, что эта позиция была принята после четырех месяцев дискуссий и консультаций с различными организациями, включая национальные олимпийские комитеты. Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в соревнованиях, если они выступают как нейтральные атлеты и никто из них не поддерживает войну и армию. Также эти спортсмены не могут участвовать в командных соревнованиях, демонстрировать флаги стран-агрессоров в любой форме и исполнять гимны на мероприятиях.

"Мы не рекомендуем возвращать спортсменов из этих стран на соревнования - мы устанавливаем строгие правила для тех международных федераций, которые хотят, чтобы эти атлеты вернулись на соревнования", - заявил Бах.

В свою очередь, говоря об Олимпийских играх 2024 года в Париже, Бах подчеркнул, что решение по этому вопросу будет принято позже. Однако он не отрицал, что по-прежнему существует вероятность неучастия российских и белорусских спортсменов в важнейшем спортивном событии четырехлетия.

Правда, если допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований, они тем самым заработают квалификационные очки на Олимпийские игры в Париже.

Ранее агентство Reuters опубликовало статью, в которой Бах защищал идею возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, несмотря на то, что в Украине продолжаются активные боевые действия, необоснованно начатые Россией и поддерживаемые Беларусью.

МОК ввел санкции против обеих стран-агрессоров в феврале прошлого года после начала вторжения России в Украину, но в последние месяцы изменил свою позицию и ищет способы вернуть российских и белорусских спортсменов в международный спорт. На данный момент их участие в Олимпийских играх в Париже уже может быть разрешено, хотя МОК еще не принял официального решения. Бах сказал на пресс-конференции во вторник, что позиция изменилась, потому что в других видах спорта, таких как хоккей и теннис, такой формат работает, кроме того, россияне и белорусы играют против украинцев.

Правда, Украина и ряд других стран уже пригрозили бойкотом, если российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в парижской Олимпиаде.

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