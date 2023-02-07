Фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопы в начале января он попал в реанимацию с пневмонией

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, попавшему в реанимацию с пневмонией, ампутировали обе стопы, сообщает ТАСС.

О госпитализации 45-летнего фигуриста стало известно 10 января. СМИ писали, что Костомаров находился в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке и был подключен к аппарату ИВЛ. 24 января необходимость в этом отпала, но у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

"К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы, — заявил источник ТАСС. — Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей".

Роман Костомаров — заслуженный мастер спорта России, тренер и фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В 2006 году пара победила на Олимпийских играх в Турине. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и трехкратными победителями финала серии Гран-при.

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