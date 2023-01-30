Новак Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл в финале Открытого чемпионата Австралии. Для него это рекордный 10-й кубок Australian Open и 22-й кубок турниров Большого шлема.

35-летний теннисист, который теперь сравнялся по числу крупных побед с Рафаэлем Надалем, в воскресенье победил 24-летнего грека Стефаноса Циципаса. Теперь Джокович снова становится первой ракеткой мира.

Свой самый крупный финал до этого, Ролан Гаррос в 2021 году, Циципас также проиграл Джоковичу.

Джокович не уступил ни одной игры на Открытом чемпионате Австралии с 2018 года. В общей сложности речь идет о 28 матчах в мужском одиночном разряде.

В прошлом году он не смог подтвердить твой титул на этом турнире, потому что его депортировали из Австралии из-за отсутствия прививки от Covid-19.

После окончания матча Джокович побежал праздновать победу на трибуну, к своей тренерской команде и родственникам. За него приехала поболеть мать Диана, но его отец Срджан посещать стадион не стал, после того как скандал вызвала его фотография с российскими болельщиками. Один из болельщиков на фото держит российский флаг с портретом Владимира Путина и одет в футболку с пропагандистским символом "Z" - знаком поддержки российского вторжения в Украину.

Фото было сделано после четвертьфинала между Новаком и российским теннисистом Андреем Рублевым.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал изгнать Срджана Джоковича с Australian Open, а Новаку Джоковичу он предложил прояснить свою позицию по поводу нападения России на Украину. Джокович отказался комментировать ситуацию.

В австралийском чемпионате россияне и белорусы принимали участие "на условиях нейтральности" - без указания страны, а также флага и гимна.

Кроме того, организаторы чемпионата запретили приносить флаги России и Беларуси после инцидента в первый день турнира.

Российский флаг появился на трибунах во время матча между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Украинские болельщики утверждают, что украинскую теннисистку провоцировали и дразнили, после чего они вызвали охрану и полицию.

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