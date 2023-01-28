Белорусская теннисистка Арина Соболенко - новая чемпионка AusOpen

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. В финале AusOpen она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана - 4:6, 6:3, 6:4. Для Соболенко это первый титул на турнирах "Большого шлема".

В текущем рейтинге WTA 24-летняя Арина Соболенко занимает 5-е место, под пятым номером она была "посеяна" и на турнире в Мельбурне. Ранее она никогда не играла в финалах на "мэйджорах".

23-летняя Рыбакина в прошлом году стала чемпионкой "Уимблдона", но рейтинговых очков за победу не получила, поэтому сейчас является 25-й ракеткой мира.

Соболенко в этом сезоне не проиграла ни одного матча - 11 побед подряд. Перед AusOpen белорусская теннисистка взяла титул в Аделаиде, а в Мельбурне выиграла еще 7 матчей.

Соболенко на пути к финалу всех соперниц побеждала в двух сетах. В четвертьфинале она прошла хорватку Донну Векич (6:3, 6:2), в полуфинале - Магду Линетт из Польши (7:6, 6:2).

Рыбакиной в Мельбурне для победы тоже почти всегда хватало двух сетов. Наиболее упорное сопротивление ей оказала в 1/16 финала американка Даниэль Коллинз (11-й посев) - 6:2, 5:7, 6:2. В 1/8 финала казахстанская спортсменка одолела лидера мирового рейтинга Игу Швентек из Польши (6:4, 6:4), в четвертьфинале - латвийку Алену Остапенко (17-й посев) - 6:2, 6:4, а в полуфинале - экс-первую ракетку мира и двукратную чемпионку AusOpen (2012-13) белоруску Викторию Азаренко - 7:6, 6:3.

Финал продолжался 2 часа 29 минут. В стартовом сете Рыбакина сделала брейк в третьем гейме (2:1), в восьмом гейме казахстанка потеряла свою подачу, но сразу еще раз ответила брейком (5:4), а потом взяла очко и на подаче - 6:4.

Во втором сете Соболенко реализовала брейк-пойнт в 4-м гейме (3:1) и инициативы уже не отдала - 6:3.

В решающей партии до счета 3:3 соперницы брали очки на своих подачах, а ключевым стал 7-й гейм. Белоруска с третьего брейк-пойнта взяла подачу Рыбакиной и повела 4:3. При 5:4 в свою пользу Соболенко отыграла брейк-пойнт, трижды подавала на матч и с четвертой попытки поставила точку - 6:4.

Cчет личных встреч стал 4-1 в пользу Соболенко.

Арина Соболенко впервые выиграла турнир "Большого шлема", всего у нее теперь 12 титулов на уровне WTA (два - в этом сезоне).

Соболенко стала 58-й чемпионкой "Большого шлема" в Открытой эре (с 1968 года). В новом рейтинге WTA белоруска поднимется с пятого места на второе, повторив свое личное достижение. А Рыбакина по итогам AusOpen-2023 впервые в карьере попадет в топ-10.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!