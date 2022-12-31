Роналду уезжает играть в Саудовскую Аравию - за самую большую в истории зарплату

Один из двух величайших футболистов современности, Криштиану Роналду, на закате карьеры подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Насср". По неофициальным данным, заработок 37-летнего португальца будет самым большим в истории футбола.

Итальянский футбольный обозреватель Фабрицио Романо сообщил в "Твиттере", что зарплата Роналду с учетом доходов от рекламы составит 200 млн евро в год. Контракт с "Аль-Нассром" заключен на два с половиной года.

Роналду недавно со скандалом ушел из английского клуба "Манчестер Юнайтед", куда вернулся после долгого перерыва в 2021 году.

Летом Роналду отклонил огромное, на 350 млн евро, предложение от другого саудовского клуба, "Аль-Хилаль", заявив, что он вполне доволен условиями в "Манчестер Юнайтед".

Однако в ноябре Роналду в интервью британскому журналисту заявил, что его в клубе не ценят, и что он не уважает тренера клуба Эрика тен Хага. После такого кто-то из них неизбежно должен был уйти, и клуб решил, что уйдет 37-летний португалец.

"Мне повезло выиграть в европейском футболе все, что я хотел, и теперь мне кажется, что настал подходящий момент поделиться своим опытом в Азии", - заявил Роналду по поводу переезда в Саудовскую Аравию.

Клуб "Аль-Насср" заявил, что подписание контракта с Роналду - это исторический момент, и появление в саудовском чемпионате такой звезды пойдет на пользу и чемпионату, и развитию футбола в Саудовской Аравии в целом.

"Аль-Насср" - девятикратный чемпион саудовской профессиональной футбольной лиги.

На чемпионате мира в Катаре Криштиану Роналду забил один гол и стал единственным пока в истории футболистом, забивавшим на пяти чемпионатах мира. Сборная в целом, однако, успеха не добилась: в четвертьфинале Португалия проиграла Марокко.

Криштиану Роналду за свою карьеру забил более восьмисот голов в официальных матчах и по этому показателю занимает первое место среди действующих футболистов (но его в итоге, вполне вероятно, обойдет аргентинец Лионель Месси, который на два года младше).

Взлет звезды Роналду начался именно в "Манчестер Юнайтед", где он играл с 2003 по 2009 год. Затем он девять сезонов провел в мадридском "Реале", за который забил 450 голов, затем на четыре года ушел в итальянский "Ювентус", а оттуда вернулся в "Манчестер Юнайтед", где ему платили 500 тыс фунтов в неделю.

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