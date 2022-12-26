Белорусскую медалистку Олимпиады заочно приговорили к 12 годам тюремного заключения

Минский городской суд заочно приговорил к 12 годам тюремного заключения двух белорусских спортсменов: чемпионку мира по плаванию Александру Герасименю и гандболиста Александра Опейкина. Они признаны виновными в антигосударственной деятельности, в том числе в призывах к введению санкций против Беларуси. Это первый в Беларуси случай, когда суд вынес приговор заочно: оба спортсмена сейчас проживают за границей.

Также суд постановил взыскать со спортсменов штраф в размере более 600 тыс. белорусских рублей (около 220 тыс. долларов). Для этого он наложил арест на банковские счета и имущество Герасимени.

Герасименя и Опейкин в 2020 году создали Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает спортсменам, сталкивающимся в Беларуси с репрессиями из-за своих политических взглядов. Как от имени фонда, так и от собственного лица они открыто выступали против режима белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко и, в частности, призывали Международный олимпийский комитет ввести санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси, а международные компании - прекратить спонсировать белорусские спортивные мероприятия.

По мнению следствия, под давлением членов Фонда спортивной солидарности "из Беларуси перенесён ряд крупных спортивных мероприятий", а в результате их действий стране "нанесён значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства".

Александра Герасименя - чемпионка Европы и мира по плаванию, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр. В 2020 году подписала открытое письмо с требованием признать недействительными результаты президентских выборов, в которых якобы победил Александр Лукашенко. После этого переехала в Вильнюс.

Александр Опейкин - основатель минского гандбольного клуба "Витязь-Леон". Неоднократно высказывался против режима Александра Лукашенко и, в частности, заявлял, что при его власти Беларусь не может быть полноправной участницей мирового спорта.

Белорусский Национальный олимпийский комитет с декабря 2020 года находится под санкциями МОК из-за политического преследования спортсменов. МОК приостановил финансирование национального комитета и отстранил его руководителя Александра Лукашенко от Олимпийских игр. В начале 2021 года Национальный комитет возглавил сын Лукашенко – Виктор. Он также попал под санкции МОК.

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