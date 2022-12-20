Скандал? На поле было 13 игроков Аргентины, когда Месси забивал третий гол в ворота Франции

Сборная Аргентины обыграла по пенальти Францию в финале чемпионата мира по футболу. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. На 108-й минуте Лионель Месси вновь вывел сборную Аргентины вперед. Гол засчитали, несмотря на очевидное нарушение правил.

Как заметили болельщики, присутствовавшие на трибунах, на поле было 13 игроков сборной Аргентины, когда Месси забивал третий гол в ворота Франции. На газон выбежали двое запасных команды Лионеля Скалони.

Тем не менее гол был засчитан. Вскоре сборная Франции ответила голом Килиана Мбаппе, записавшего на свой счет хет-трик. Однако в серии пенальти точнее были аргентинцы, которые и завоевали главный трофей.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. До этого они выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.

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