Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу

Сегодня, 18 декабря, состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.

Первыми в матче счёт открыли аргентинцы. Случилось это на 23-й минуте, когда Лионель Месси реализовал 11-метровый удар. На 36-й минуте Аргентина укрепила своё преимущество благодаря голу Анхеля Ди Марии после точной передачи Алексиса Мак Аллистера. Чтобы переломить ход встречи, главный тренер Франции Дидье Дешам сделал двойную замену на 41-й минуте – вместо Оливье Жиру и Усмана Дембеле на поле вышли Маркус Тюрам и Рандаль Коло Муани.

Долгое время счёт оставался прежним, но на 80-й минуте всё изменилось после назначения пенальти в ворота Аргентины, который уверенно реализовал Килиан Мбаппе. Спустя минуту Мбаппе сравнял счёт в этом матче после передачи Маркуса Тюрама. После этого ни одна команда отличиться не смогла, и матч перешёл в овертаймы.

В первом тайме игра была равная, и команды выйти вперёд не смогли. Основные события произошли во второй 15-минутке. На 109-й минуте нападающий Лионель Месси забил гол и сумел вывести аргентинцев вперёд. Но французы не сдались, и на 118-й минуте Килиан Мбаппе сумел сравнять счёт в матче. По истечении овертаймов команды перешли к серии 11-метровых ударов.

В серии пенальти точнее оказалась сборная Аргентины, которая стала чемпионом мира по футболу 2022 года. Решающий удар нанёс защитник Гонсало Монтьель.

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