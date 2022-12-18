"Золотая рыбка" Рута Мейлутите стала чемпионкой мира

В последний день чемпионата мира по плаванию в коротком (25-метровом) бассейне в австралийском Мельбурне Рута Мейлутите повесила на шею золотую медаль.

Представительница Литвы, которая плыла на четвертой дорожке, не имела равных в финальном заплыве на 50 метров брассом среди женщин и финишировала первой (28,50 секунды).

Р. Мейлутите опередила своих основных соперниц более чем на полсекунды: второй стала Лара Ван Никерк из ЮАР (29,09 секунды), а третьей – Лилли Кинг из США (29,11 секунды). Цяньтин Тан из Китая стал четвертой (29,22 секунды).

“Это был очень, очень долгий сезон, поэтому, конечно, приятно закончить его на такой высокой ноте. Соперницы были великолепны, атмосфера тоже была отличной, так что мне понравился этот чемпионат”, – сказала Рута.

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