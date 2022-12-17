Сегодня на чемпионате мира — матч за бронзу: вторая встреча Хорватии и Марокко

Сегодня на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится матч за третье место. В нем сыграют сборные Марокко и Хорватии.

Это будет второй поединок команд на ЧМ-2022 — на предварительном этапе они выступали вместе в группе F. Их первая очная встреча состоялась 23 ноября, назад на Al Bayt Stadium в Аль-Хоре и не выявила победителя — 0:0. В том матче первого тура хорваты имели небольшое игровое преимущество, но так и не смогли взломать слаженную оборону соперника.

И вот теперь, спустя 3,5 недели после первой встречи, соперники вновь сойдутся лицом к лицу — чтобы определить бронзового призера мундиаля.

На групповом этапе Хорватия после ничьей с Марокко разгромила Канаду (4:1), поделила очки с Бельгией (0:0) и заняла первое место. В плей-офф хорваты дважды проходили дальше в серии послематчевых пенальти — против Японии (1:1, 3:1 пен) и Бразилии (1:1, 4:2 пен).

Марокканцы же во втором туре обыграли Бельгию (2:0), в третьем — Канаду (2:1), а в плей-офф преподнесли сразу две сенсации, выбив Испанию (0:0, 3:0 пен) и Португалию (1:0).

На турнире в Катаре сборные Хорватии и Марокко проиграли всего по одному матчу в основное время. В полуфинале вице-чемпионы мира-2018 попали под разгром от Аргентины (0:3), а африканская сборная не устояла против чемпионов мира-2018 французов (0:2). Именно на стадии 1/2 финала у Хорватии прервалась беспроигрышная серия из 11 матчей (+6=5), у Марокко — серия из 12-ти матчей (+8=4).

Cборная Хорватии — двукратный призер мировых первенств. В 1998-м во Франции хорваты взяли бронзу, а на ЧМ-2018 в России добрались до финала, где уступили французам (2:4) и получили серебряные медали.

Сборная Марокко на ЧМ-2022 впервые сыграет за медали. Ранее крупнейшим ее достижением было попадание в четвертьфинал на ЧМ-1986 в Мексике.

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