Франция завершила марокканскую сказку и вышла в финал ЧМ

Сборная Франции обыграла сборную Марокко (2:0) в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. "Трехцветные" сыграют в финале мундиаля второй раз подряд.

Французы открыли счет уже на 5-й минуте — отличился защитник Тео Эрнандес, к которому отлетел мяч после удара Килиана Мбаппе. В конце игры, на 79-й минуте, Франция удвоила преимущество — забил Рандаль Коло-Муани, который вышел на замену несколькими секундами ранее.

Дидье Дешам выиграл 14 из 18 матчей на чемпионатах мира в качестве главного тренера (при двух ничьих и двух поражениях). Тренер французов догнал по победам Луиса Фелипе Сколари, работавшего с Португалией и Бразилией (14 побед). Больше побед только у экс-тренера сборной ФРГ Хельмута Шена (16).

Франция встретится в финале с Аргентиной в воскресенье, Марокко сыграет в матче за третье место с Хорватией в субботу.

Сборная Франции второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. На чемпионате мира-2018 в России команда Дидье Дешама дошла до финала, где обыграла Хорватию (4:2). В общей сложности это уже четвертый финал французов за семь последних турниров и третий в XXI веке. На ЧМ-2006 французы стали вторыми, а на домашнем чемпионате мира в 1998 году победили.

В финале ЧМ-2022 сыграют Франция и Аргентина. Они встретятся четвертый раз в рамках чемпионата мира. Дважды побеждала Аргентина – в 1930-м со счетом 1:0 и в 1978-м со счетом 2:1. А вот в 1/8 финала ЧМ-2018 в России французы взяли верх - 4:3.

Всего команды встречались 13 раз, Аргентина одержала 7 побед, Франция – 3, также были три ничейных исхода.

1/2 финала

Франция – Марокко 2:0 (1:0)

Голы: Эрнандес 5, Коло-Муани 79.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Эрнандес, Тчуамени, Фофана, Жиру (Тюрам, 65), Гризманн, Дембеле (Коло-Муани, 79), Мбаппе.

Марокко: Буну, Хакими, Саисс (Амалла, 21; Эз Абде, 78), Эль-Ямик, Дари, Мазрауи (Аттийят-алла, 46), Зиеш, Амрабат, Унаи, Эн-Несири (Амдалла, 66), Буфаль (Абухляль, 67).

Предупреждение: Буфаль (27).

Судья: К.А.Рамос (Мексика).

Владение мячом: 39% - 61%

Удары (в створ): 15 (2) - 13 (2)

Угловые: 2 - 3

Офсайды: 4 - 3

Фолы: 11 - 11

Передачи (точные): 368 (310) - 591 (528)

Атаки (потенциально опасные): 98 (23) - 132 (55)

14 декабря. Аль-Хор. Al Bayt Stadium. 68 294 зрителя.

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