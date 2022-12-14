Сборная Аргентины пробилась в финал чемпионата мира

Сборная Аргентины разгромила Хорватию 3:0 и спустя восемь лет вновь пробилась в финал чемпионата мира. Два гола забил Хулиан Альварес, а Лионель Месси дважды ассистировал партнеру и реализовал пенальти.

В конце первого тайма аргентинцы забили дважды: Лионель Месси реализовал пенальти на 34-й минуте, Хулиан Альварес спустя пять минут удвоил преимущество после сольного прохода. Во второй половине игры, на 69-й минуте, Альварес с передачи Месси довел счет до крупного.

Благодаря голевой передаче на Альвареса Месси догнал лидеров — Бруну Фернандеша (Португалия), Гарри Кейна (Англия) и Антуана Гризманна (Франция). У всех четырех игроков по три голевых передачи.

Cтоит отметить, что сборная Аргентины никогда в истории не проигрывала в полуфиналах чемпионатов мира. Ранее она доходила до 1/2 финала четырежды. В 1930-м разгромила сборную США (6:1), в 1986-м победила Бельгию (2:0), а победы над Италией в 1990-м и Нидерландами в 2014-м были добыты в сериях одиннадцатиметровых.

Аргентина встретится в финале с победителем матча Франция — Марокко, который пройдет в среду. Хорватия сыграет в матче за бронзу с проигравшей командой.

Месси сыграет в финале чемпионата мира во второй раз. В 2014 году Аргентина также добралась до финала, но уступила Германии (0:1) в дополнительное время. Четыре года наза в России команда вылетела после поражения от Франции в 1/8 финала (3:4).

Аргентина - двукратный чемпион мира (1978, 1986). Первый титул аргентинцы взяли на домашнем турнире, второй - в Мексике. Команда еще дважды играла в финалах, но оба раза уступила Германии (на ЧМ-1990 в Италии и на ЧМ-2014 в Бразилии).

1/2 финала

Аргентина – Хорватия 3:0 (2:0)

Голы: Месси 34 (пен), Альварес 39, 69.

Аргентина: Э.Мартинес, Молина (Фойт, 86), Отаменди, Ромеро, Тальяфико, Де Поль (Паласиос, 74), Мак Аллистер (Корреа, 86), Паредес (Ли.Мартинес, 62), Э.Фернандес, Месси, Альварес (Дибала, 74).

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Оршич, 46), Модрич (Маер, 81), Ковачич, Брозович (Петкович, 50), Перишич, Пашалич (Влашич, 46), Крамарич (Ливая, 72).

Предупреждения: Ливакович (32), Ковачич (32), Ромеро (68), Отаменди (71).

Судья: Д.Орсато (Италия).

Владение мячом: 39% - 61%

Удары (в створ): 10 (7) - 12 (2)

Угловые: 2 - 4

Офсайды: 1 - 0

Фолы: 15 - 8

Передачи (точные): 410 (354) - 628 (563)

Атаки (потенциально опасные): 90 (28) - 120 (44)

13 декабря. Лусаил. "Lusail Iconic Stadium". 88 966 зрителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!