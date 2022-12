Пятнисто-полосатый бродячий кот Дэйв прибился к футболистам на тренировочной базе в городе Вакра практически сразу и стал неофициальным талисманом команды.

Игроки "Манчестер Сити" Джон Стоунз и Кайл Уокер сразу решили, что заберут его домой, если сборная станет чемпионом мира, но даже после проигрыша французам футболисты решили, что уже не смогут расстаться с котом.

В течение нескольких недель, пока сборная была в Катаре, Дэйв все время крутился рядом с англичанами - они подкармливали его и играли с ним каждый вечер. Стоунз и Уокер особенно привязались к Дэйву, регулярно выкладывая посты с ним в соцсетях.

"Только мы приехали - и сразу появился Дэйв", - рассказал Стоунз, который и дал коту новую кличку.

О судьбе кота футболистов сборной спрашивали даже на пресс-конференции незадолго до четвертьфинала.

"Дэйв в порядке, - сказал журналистам Кайл Уокер. - Ночью у него была небольшая стычка с другим котом. Я думаю, они подрались за территорию и еду. Но у него все хорошо".

Дэйв, который променяет катарское солнце на английскую прохладу, не смог сразу присоединиться к игрокам сборной и улететь в Лондон - сначала его отвезли в местную ветеринарную клинику, где ему сделают анализы и прививки, после чего кот проведет четыре месяца в карантине.

"Пускай футбол не вернется домой, зато вернется Дэйв", - пишут британские СМИ.

Главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит кот Ларри уже поприветствовал Дэйва.

