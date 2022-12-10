Сборная Португалии проиграла Марокко. Роналду едет домой

Сборная Марокко стала первой африканской командой, которой удалось выйти в полуфинал чемпионата мира. В четвертьфинале марокканцы одолели Португалию с минимальным счетом.

Счет в матче на 42-й минуте открыл Юссеф Эн-Несири ударом головой. Этот гол стал победным и вывел Марокко в полуфинал чемпионата мира.

В 1/4 финала на чемпионатах мира играли четыре африканские сборные — Камерун, Сенегал, Гана и Марокко. Но лишь марокканцам удалось выйти в полуфинал.

В 1/2 финала Марокко сыграет с победителем пары Англия — Франция.

Криштиану Роналду играл на пяти чемпионатах мира, и лишь на первом для себя, в 2006 году, португальцы вышли в полуфинал. В 2010 и 2018 году Португалия вылетела на стадии 1/8 финала, на ЧМ-2014 — не смогла выйти из группы.

Сам Роналду не забил ни одного мяча в восьми матчах плей-офф на чемпионатах мира.

1/4 финала

Марокко – Португалия 1:0 (1:0)

Гол: Эн-Несири 42.

Марокко: Буну, Хакими, Саисс (Дари, 57), Эль-Ямик, Аттийят-алла, Амрабат, Амалла (Шеддира, 65), Унаи, Зиеш (Абухляль, 82), Буфаль (Жабран, 82), Эн-Несири (Банун, 65).

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот (Рикарду Орта, 79), Пепе, Рубен Диаш, Геррейру (Жоау Канселу, 51), Отавио (Витинья, 69), Бернарду Силва, Рубен Невеш (Роналду, 51), Бруну Фернандеш, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш (Рафаэл Леау, 69).

Предупреждения: Дари (70), Витинья (87), Шеддира (90).

Удаление: Шеддира (90).

Судья: Ф.Тельо (Аргентина).

Владение мячом: 27% - 73%

Удары (в створ): 9 (3) - 11 (3)

Угловые: 3 - 9

Офсайды: 2 - 2

Фолы: 15 - 9

Передачи (точные): 239 (184) - 680 (603)

Атаки (потенциально опасные): 42 (17) - 156 (78)

10 декабря. Доха. Al Thumama Stadium. 44 198 зрителей.

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