Хорватия громит Канаду, Марокко побеждает Бельгию , Коста-Рика воспрянула после 0:7

На чемпионате мира по футболу в Катаре сборная Хорватии одержала волевую победу над сборной Канады (4:1). В этой же квартете сборная Марокко со счетом 2:0 победила сборную Бельгии. А в группе Е сборная Коста-Рики обыграла сборную Японии (1:0).

Вице-чемпион мира-2018 сборная Хорватии стартовала в Катаре с ничьей против Марокко (0:0), а Канада уступила Бельгии (0:1).

Канада очень бодро начала матч и забила быстрый гол. Вратарь Борян дальним пасом начал атаку, последовал навес Бьюкенена с фланга в штрафную - и Дэвис головой, без всяких помех, отправил мяч в сетку. Это самый быстрый гол на ЧМ-2022. Полузащитник "Баварии" реабилитировался за то, что в предыдущей игре не забил пенальти.

Дэвис стал автором дебютного гола сборной Канады на мировых первенствах. Канада второй раз в своей истории играет на чемпионате мира. На ЧМ-1986 в Мексике она трижды проиграла и ни разу не забила (0:1 от Франции, 0:2 - от Венгрии и 0:2 - от СССР).

Хорваты, пропустив гол, примерно 15 минут приходили в себя. А затем команда Златко Далича включилась, показала тотальную доминацию и стала регулярно создавать угрозы чужим воротам. Чаще остальных на острие атак оказывался Ливая, но ему не везло - в двух случаях мяч оказывался у Боряна, а еще в одном нападающий забил из офсайда.

Тем не менее, Хорватия еще до перерыва перехватила лидерство в счете. На 36-й минуте Перишич нашел Крамарича на левом углу вратарской, откуда тот пробил низом под дальнюю штангу - 1:1. А вскоре Ливая низом с линии штрафной поразил левый нижний угол ворот - 2:1.

Во втором тайме "шашечники" закрепили перевес, воспользовавшись грубыми просчетами обороны канандев. Крамарич с передачи Перишича оформил дуль, а потом один из канадских защитников подарил мяч Оршичу на своей половине поля. Хорват убежал один на один с Боряном и выкатил мяч Маеру на пустые ворота - 4:1.

Хорватия одержала первую победу на ЧМ-2022. У Канады - 2 поражения, она замыкает группу и за тур до конца потеряла все шансы на выход в плей-офф.

Бронзовый призер ЧМ-2018 сборная Бельгии в Катаре стартовала с неубедительной победы над Канадой (1:0), тогда как сборная Марокко сумела выдержать натиск вице-чемпиона мира Хорватии и добилась почетной ничьей (0:0).

Бельгийцам не удалось проявить себя и во втором туре. Они ничего не смогли извлечь из своих моментов. В частности, когда Батшауйи вбежал за спину за щитникам и пробил в касание в ближний угол. Или когда Менье пробивал из угла штрафной. А уже при 0:1 Вертонген после подачи углового не попал в створ ворот.

Марокканцы реже владели мячом, зато более грамотно им распоряжались. Впервые они поразили ворота соперника на исходе первого тайма. Зиеш со штрафного прострелил в штрафную, Саисс не дотянулся до мяча, но дезориентировал Куртуа. Но гол не был засчитан: у Саисса зафиксировали офсайд.

На 74-й минуте Куртуа вновь не среагировал на стандарт должным образом. Марокканцы заработали право на штрафной на левой бровке, Сабири прострелил, Саисс опять мелькнул перед Куртуа - и вратарь пропустил в ближний угол. В этот раз все было по правилам, 1:0 в пользу Марокко.

А на второй минуте компенсированного времени марокканцы закрепили свой перевес. Зиеш в штрафной обыграл опекуна, сместился вправо и выкатил чуть назад под удар Абухлялю, который поразил ближнюю "девятку". Сенсационная победа сборной Марокко со счетом 2:0!

Сборная Марокко одержала первую победу на чемпионатах мира с 1998 года, когда в третьем туре группового этапа разгромила Шотландию (3:0).

А сборная Бельгии прервала серию без поражений на групповом этапе чемпионатов мира. До этого в последний раз бельгийцы уступали в группе в 1994 году – Германии (2:3). В 1998-м у них было 3 ничьих, в 2002-м – победа и две ничьих, в 2014-м и 2018-м – по три победы.

После второго тура у Хорватии и Марокко - по 4 очка, у Бельгии - 3, у Канады - 0.

В последнем туре (3 декабря) Марокко сыграет против Канады, а Бельгия - против Хорватии.

Группа F

Бельгия - Марокко 0:2 (0:0)

Голы: Сабири 73, Абухляль 90+2.

Бельгия: Куртуа, Менье (Лукаку, 81), Вертонген, Алдервейрелд, Кастань, Витцель, де Брюйне, Азар (Троссард, 74), Онана (Тилеманс, 60), Азар (Мертенс, 61), Батшуайи (де Кетеларе, 75).

Марокко: Мохамеди, Хакими (Аттийят-алла, 68), Саисс, Агерд, Мазрауи, Амрабат, Амалла (Сабири, 68), Унаи (Эль-Ямик, 78), Зиеш, Буфаль (Абухляль, 73), Эн-Несири (Амдалла, 73).

Предупреждения: Онана (29), Сабири (90).

Судья: Сесар Артуро Рамос (Мексика).

Владение мячом: 67% - 33%

Удары (в створ): 10 (4) - 11 (4)

Угловые: 9 - 1

Офсайды: 3 - 3

Фолы: 10 - 14

Передачи (точные): 685 (617) - 336 (290)

Атаки (потенциально опасные): 128 (46) - 88 (24)

27 ноября. Доха. Al Thumama Stadium. 43 738 зрителей.

Хорватия - Канада - 4:1 (2:1)

Голы: Крамарич 36, 74, Ливая 44, Маер 90+4 - Дэвис 2.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич (Пашалич, 86), Ковачич (Маер, 86), Брозович, Перишич (Оршич, 86), Крамарич (Влашич, 73), Ливая (Петкович, 60).

Канада: Борян, Джонстон, Витория, Миллер, Ларейя (Хойлетт, 62), Хатчинсон (Адекугбе, 73), Эуштакиу (Коне, 46), Бьюкенен, Ларин (Осорио, 46), Дэвид (Каваллини, 72), Дэвис.

Предупреждения: Бьюкенен (52), Ловрен (56), Модрич (85), Миллер (85).

Судья: А.Матонте Кабрера (Уругвай).

Владение мячом: 48% - 52%

Удары (в створ): 13 (10) - 8 (2)

Угловые: 5 - 2

Офсайды: 1 - 3

Фолы: 13 - 5

Передачи (точные): 461 (390) - 514 (440)

Атаки (потенциально опасные): 100 (60) - 107 (38)

27 ноября. Доха. Khalifa International Stadium. 44 374 зрителя.

* * *

В группе Е в первом туре Коста-Рика попала под разгром от Испании (0:7), тогда как Япония неожиданно обыграла Германию (2:1).

Японцы считались фаворитами этой пары, они чаще атаковали, но реальных голевых моментов почти не создавали. Костариканцы большую часть матча провели в глухой обороне, зато одна из редких вылазок к чужим воротам завершилась голом. Японцы потеряли мяч около своей штрафной, чем воспользовался Фуллер - с его ударом в дальнюю "девятку" Гонда не справился.

Коста-Рика забила первый гол на ЧМ-2022 и одержала первую победу. У Японии - первое поражение.

Теперь у Японии и Коста-Рики - по три очка. Обе команды сохраняют шансы на плей-офф. В последнем туре (29 ноября) Японии играть с Испанией, а Коста-Рике - с Германией.

Группа Е

Япония - Коста-Рика 0:1 (0:0)

Гол: Фуллер 81.

Япония: Гонда, Ямане (Митома, 62), Йосида, Итакура, Нагатомо (Ито, 46), Эндо, Камада, Морита, Доан (Ито, 67), Сома (Минамино, 82), Уэда (Асано, 46).

Коста-Рика: Навас, Фуллер, Дуарте, Уостон, Кальво, Овьедо, Борхес (Салас, 89), Техеда, Торрес (Агилера, 65), Кэмпбелл (Чакон, 90), Контрерас (Беннетте, 65).

Предупреждения: Контрерас (41), Ямане (44), Борхес (61), Кальво (70), Итакура (84), Эндо (90).

Судья: Майкл Оливер (Англия).

Владение мячом: 57% - 43%

Удары (в створ): 14 (3) - 4 (1)

Угловые: 5 - 0

Офсайды: 0 - 2

Фолы: 9 - 15

Передачи (точные): 591 (522) - 454 (376)

Атаки (потенциально опасные): 142 (39) - 107 (49)

27 ноября. Аль-Райян. Ahmad bin Ali Stadium. 41 479 зрителей.

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