ЕП призвал ФИФА выплатить компенсацию семьям рабочих-мигрантов, погибших в Катаре

Европарламент поддержал резолюцию, касающуюся денег для семей погибших в Катаре рабочих, сообщает ESPN.

Законодательный и представительный орган Европейского союза призвал ФИФА произвести компенсационные выплаты в адрес рабочих-мигранов, лишившихся жизни в Катаре в ходе подготовки инфраструктуры перед ЧМ-2022.

Также парламентарии призвали власти Катара провести полноценное расследование случаев нарушения прав человека и выразили сожаление по поводу нарушений прав ЛГБТ-сообщества, призвав декриминализировать однополые отношения.

Отмечается, что на заседании Европарламента некоторые депутаты носили повязки One Love.

Согласно расследованию журналистов британского издания The Guardian, около 6500 ввезенных в страну рабочих-мигрантов погибли при строительстве стадионов в Катаре.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино перед стартом ЧМ-2022 высказался о критике Катара со стороны европейцев: "Европейцы преподают много-много уроков. Я европеец. Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали по всему миру в течение последних трех тысяч лет, мы должны извиняться следующие 3 тысячи лет, прежде чем учить других людей морали".

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