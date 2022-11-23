"Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду покидает "Манчестер Юнайтед" по взаимному согласию, сообщается на сайте английской команды.

"Клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух временных периодов на „Олд Траффорд“, в ходе которых он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем", — говорится в пресс-релизе "МЮ".

Сам Роналду прокомментировал новость о расторжении контракта следующим образом: "Я люблю „Манчестер Юнайтед“ и люблю фанатов — это никогда не изменится. В то же время я чувствую, что мне пришло время искать новый вызов. Я желаю команде всяческих успехов во второй части сезона и в будущем", - (цитата по твиттеру журналиста The Telegraph Мэтта Лоу).

На прошлой неделе Криштиану Роналду дал большое интервью журналисту Пирсу Моргану, которое вызвало значительный скандал в околофутбольном мире. В нем футболист, в частности, подверг резкой критике руководство "Манчестер Юнайтед" и внутренние процессы в клубе, заявив, что уровень организации там серьезно отстает от "Реала" и "Ювентуса".

После этого в СМИ появились сообщения о том, что "МЮ" намерен подать в суд на нападающего, а также попросил его не возвращаться на тренировочную базу после чемпионата мира в Катаре, куда Роналду отправился вместе со сборной Португалии.

Криштиану Роналду — один из самых результативных футболистов в истории, неоднократный обладатель "Золотого мяча". На клубном уровне он дважды выступал за "Манчестер Юнайтед": в начале своей карьеры с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год. Также он играл за "Спортинг", "Реал" и "Ювентус".

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