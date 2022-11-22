Очередной скандал в Катаре. ФИФА велела сборной Бельгии убрать слово "любовь" с футболки

Международная федерация футбола (ФИФА) потребовала от сборной Бельгии убрать слово "любовь" с воротника выездной футболки. Решение принято за два дня до ее матча с Канадой на чемпионате мира в Катаре, пишет Reuters.

На создание майки в цветах радуги дизайнеров вдохновил знаменитый бельгийский музыкальный фестиваль Tomorrowland, он символизирует разнообразие, равенство и инклюзивность.

Однако официальный представитель Бельгии Стефан Ван Лоок заявил, что ФИФА отказывается от футболки не из-за цвета, который ассоциируется с ЛГБТК+, а из-за коммерческой связи с Tomorrowland.

Если Бельгия пойдет на уступки, то будет вынуждена договариваться с adidas о срочном изготовлении и пересылке нового комплекта экипировки в Катар. Пока же "красные дьяволы" проведут свои первые три игры в основной красной футболке, к которой у ФИФА претензий нет.

Ранее ФИФА запретила капитанам нескольких сборных на ЧМ-2022 выходить на поле с повязкой One Love, которая символизирует протест против всех видов дискриминации в обществе. Организация предупредила футболистов, что выход с такой капитанской повязкой приведет к "спортивным санкциям" — автоматической желтой карточке капитану на 1-й секунде — за нарушение правил об экипировке. В итоге игроки отказались от этой идеи.

Скандалы в Катаре начались еще до официального открытия чемпионата мира. Так, датскому журналисту Расмусу Тантольду в Дохе прямо во время прямого эфира полицейские запретили вести съемку в общественном месте без объяснения причин. Позже перед корреспондентом извинились, объяснив, что в Катаре запрещено снимать на камеру местных граждан без их разрешения.

А 18 ноября стало известно, что на стадионах во время ЧМ-2022 запретили продавать пиво. Весь нереализованный на мундиале в Катаре пенный напиток вручат стране-победительнице. Об этом в Twitter сообщила компания Budweiser, единственной марке, разрешенной к продаже на объектах чемпионата мира.

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