Литовская сборная по баскетболу одержала победу над сборной Черногории и получила путевку на чемпионат мира

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В понедельник вечером литовская сборная по баскетболу в Подгорице со счетом 65:56 одержала победу над сборной Черногории и завоевала путевку на чемпионат мира 2023 года.