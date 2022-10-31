Под угрозой санкций УЕФА: Босния и Герцеговина перенесла матч с Россией

Исполнительный совета Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины принял решение о переносе товарищеского матча со сборной России.

"Товарищеский матч между сборными Боснии и Герцеговины и России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, в это время сыгран не будет. На сегодняшнем заседании Исполнительного совета Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины матч, запланированный на 19 ноября, был перенесен", – говорится в сообщении.

Президент ассоциации Вико Желькович заявил, что матч будет сыгран когда-то в будущем.

Санкции УЕФА против Боснии и Герцеговины

В сентябре стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрабатывает пакет санкций для Боснии и Герцеговины. Их угрожали ввести, если товарищеский матч со сборной РФ состоится.

Ранее УЕФА задекларировал, что проведение товарищеских поединков не относится к их юрисдикции. В то же время спортивные организации придерживаются международных законов и требований, как санкции, которые наложили на РФ Евросоюз и США.

Кроме того, УЕФА оставил в силе отстранение клубов и сборных России от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Еще в первые дни вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Позже УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!