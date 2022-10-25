По словам заместителя министра образования, науки и спорта Линаса Обцарскаса, кабинет министров не может выделить деньги на это мероприятие в непростое для государства время. Он подчеркнул, что это не чемпионат Европы или мира, и Финал Евролиги, который, скорее всего, пройдет без каунасской команды.

"Конечно, мы все хотели бы, чтобы каунасский "Жальгирис" играл здесь, но это профессиональный клубный вид спорта. В нашей стране он поддерживается больше через самоуправления. Мы, конечно, не говорим, что такие события нельзя поддерживать в будущем, но сейчас у нас множество кризисов. Лишних средств точно нет. Это главная причина", - заявил национальному телевидению Л. Обцарскас.

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Опрос руководителей клубов Евролиги показал, что они хотели бы организовать финал в Каунасе, на втором месте был Стамбул.

Паулюс Мотеюнас, директор клуба, отметил, что без поддержки правительства шансы, что финальные игры пройдут в Каунасе, очень малы.

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