На баскетбольной площадке скончался спортсмен

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Benas Steponėnas Foto: Facebook

В пятницу, 7 октября, во время матча между командами KKSC–Elmis и "Биржай", который прошел в Аникщае, сознание потерял, а потом скончался игрок аникщайской команды Бенас Степоненас.