Из Кельна в Берлин: Литва победила сборную Боснии и Герцеговины и будет играть в 1/8 финала с испанцами

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Литве удались выбраться из группы "смертников" Евробаскета, победив сборную Боснии и Герцеговины со счетом 87:70(28:28, 28:14, 19:17, 12:11).