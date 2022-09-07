В результате литовская команда заняла 4 место в группе B и завоевала путевку в Берлин, где в 1/8 финала ее ждет встреча с титулованным соперником - сборной Испании.
Испания является лидером группы A. В матче за первое место в этой группе они одолели команду Турции.
Чемпионат Европы сборная Литвы начала с трех поражений подряд - Словении, Франции и Германии, которые обеспечили себе путевки в 1/8 финала ранее. Затем литовские баскетболисты победили венгров и боснийцев.
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