Литовская сборная по баскетболу одержала первую победу на ЧЕ

Лауринас Буткаускас ru.DELFI.lt

В четвертом матче группы B во вторник воспитанники Казиса Масквитиса после упорной борьбы одолели сборную Венгрии со счетом 87:64 (22:18, 26:15, 29:17, 12:12).