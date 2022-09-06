В среду литовскую сборную ждет решающая встреча со сборной Боснии и Герцеговины.
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В четвертом матче группы B во вторник воспитанники Казиса Масквитиса после упорной борьбы одолели сборную Венгрии со счетом 87:64 (22:18, 26:15, 29:17, 12:12).
В среду литовскую сборную ждет решающая встреча со сборной Боснии и Герцеговины.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!