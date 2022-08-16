ЛФФ подозревает четырех футболистов клуба "Йонава" в участии в договорном матче

Литовская футбольная федерация (ЛФФ) сообщила во вторник, что предъявила подозрения по поводу возможного участия в нечестной игре четырем игрокам футбольного клуба "Йонава".

"В ходе расследования подозрения в нечестной игре предъявлены четырем футболистам. После первоначального расследования представители клуба подали апелляционную жалобу, которая в настоящее время находится на рассмотрении", — говорится в сообщении федерации.

По данным ЛФФ, клуб "Йонава" активно сотрудничает с целью выявления возможных нарушений и предотвращения нарушений честной игры.

Как только расследование закончится, ЛФФ обещает обнародовать его результаты и наказания.

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