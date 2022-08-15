Невероятное выступление Йоците принесло сборной Литвы золото чемпионата Европы

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Foto: FIBA

В воскресенье вечером в греческом Ираклионе сборная Литвы одержала победу в финале чемпионата Европы среди девушек до 18 лет. В финале Литва обыграла сборную Испании 78:75 (16:15, 21:20, 19:18, 22:22).