Капитан чемпионов Ю. Йоците набрала 28 очков (6/9 двойных, 0/2 трехочковых, 16/19 штрафных), 9 подборов, 3 перехвата и 7 передач. Всего у нее 38 очков полезности.
Ю. Йоците, которая впечатляюще играла на протяжении всего турнира, стала самым ценным игроком чемпионата и вошла в символическую пятерку лучших игроков.
Это первое золото молодежной сборной Литвы с 2012 года.
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