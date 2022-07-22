Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Жураускайте. Она будет выступать за Литву

ru.DELFI.lt

Lidija Žurauskaitė Foto: Karolis Kavolėlis

Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Лидии Жураускайте. Теперь 23-летняя спортсменка будет выступать за Литву, сообщает Sports.ru.