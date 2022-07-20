В отборочном матче Лиги чемпионов "Жальгирис" одолел чемпионов Швеции

В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов вильнюсский "Жальгирис" одержал победу над шведским "Мальме" 1:0. Единственный и победный гол на 49-й минуте забил Фабьен Орега.

"Браво игрокам, такая большая самоотдача, действительно хороший настрой. И еще раз поблагодарю болельщиков за то, что они этот настрой наш приумножили", – сказал после матча наставник "Жальгириса" Владимир Чебурин.

Игра прошла в Вильнюсе во вторник, ответный матч подопечные казахстанского тренера проведут 27 июля в Мальме.

В случае победы "Жальгирис" в третьем раунде выйдет на победителя пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Буде-Глимт" (Норвегия).

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