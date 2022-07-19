Лучшая теннисистка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут

Двенадцатая ракетка мира россиянка Дарья Касаткина впервые рассказала публично о своей гомосексуальности.

Каминг-аут Касаткиной прозвучал в стриме спортивного журналиста Вити Кравченко в понедельник.

Надежда Касаткина утвердительно ответила на вопрос, есть ли у нее девушка. "Нет ничего проще в мире, мне кажется, чем быть натуралом, - продолжила она. - Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь, серьезно? Особенно в России!"

Эта часть интервью началась с обсуждения недавнего каминг-аута российской футболистки Надежды Карповой, также живущей в Испании. "Респект!" - отреагировала Касаткина на вопрос о признании Карповой.

В России с 2013 года действует административная ответственность (обычно денежные штрафы) за расплывчато определяемую "пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних".

В последние дни лояльные Кремлю политики высказывались за запрет любых публичных упоминаний о гомосексуальности, даже адресованных взрослым, и буквально в понедельник законопроект об этом был внесен в Госдуму.

Среди авторов законопроекта нет членов главной провластной партии "Единая Россия", так что он не обязательно будет принят быстро и может претерпеть заметные изменения в процессе принятия.

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