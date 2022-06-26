Второе место заняла Бенедетта Пилато из Италии (29,8 секунды), за ней последовала Лара ван Никерк из Южной Африки (29,9 секунды). Реакция Руты на старте была самой быстрой, на этой короткой неолимпийской дистанции она лидировала на протяжении всего заплыва.
Сразу после финала Р. Мейлутите попросили поделиться своими эмоциями. "Здорово", — скромно сказала литовка в микрофон, показывая миру победоносный кулак с поднятым большим пальцем.
Напомним, что в полуфинале этого соревнования Р. Мейлутите была второй. Тогда она преодолела дистанцию за 29,97 секунды, улучшив свой личный рекорд в сезоне.
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