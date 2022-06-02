Украина переиграла Шотландию в отборочном матче ЧМ-2022. Шотландцы на трибунах спели украинский гимн

Сборная Украины переиграла шотландцев со счетом 3:1 в отборочном матче чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Украинцы повели в счете 2:0 после голов Андрея Яременко и Романа Яремчука. Во втором тайме шотландец Каллум Макгрегор отквитал один гол, а на последних минутах игры Артем Довбик забил третий мяч в ворота сборной Шотландии, поставив точку в этом важном для украинцев матче.

Открытие этого матча оказалось на редкость эмоциональным: шотландские болельщики присоединились к украинской сборной и спели вместе с футболистами гимн Украины.

Это стало возможным благодаря активистам, которые подготовили листовки с фонетическим текстом гимна, записанным понятной британским болельщикам латиницей, а музыку заранее разучили и отрепетировали волынщики.

Для Украины это был первый соревновательный футбольный матч с начала российского вторжения. Изначально его планировалось провести в марте, но из-за войны игру пришлось перенести.

Поражение в матче лишило сборную Шотландии надежд на выход в финальный турнир чемпионата мира. А сборной Украины теперь в воскресенье предстоит встреча в Кардиффе со сборной Уэльса.

"Все знают ситуацию в Украине, и каждая игра похожа на финал. У нас как у команды есть мечта попасть на чемпионат мира, - сказал в интервью Sky Sport Александр Зинченко, играющий за "Манчестер Сити".

"У нас есть еще одна игра, еще один финал, и нам нужно его выиграть. В противном случае эта игра ничего не значит... Матч а с Уэльсом будет для нас важнейшим. Нам нужно показать самую лучшую игру, а потом посмотрим, что получится", - добавил украинский футболист.

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