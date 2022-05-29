Мадридский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0 и стал 14-кратным победителем Лиги чемпионов.

Футболисты испанского "Реала" обыграли вечером в субботу, 29 мая, английский "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов УЕФА. Игра на стадионе "Стад де Франс" в Париже окончилась со счетом 1:0. Победу "Реалу" принес гол, забитый на 59-й минуте Винисиусом Жуниором.

На 43-й минуте главный судья Клеман Тюрпен не засчитал гол нападающего "Реала" Карима Бензема из-за офсайда.

Встреча началась с опозданием на 37 минут из-за проблем с безопасностью. По сообщениям СМИ, из-за поведения фанатов, некоторые из которых пытались прорваться на стадион без билетов и создавали очереди, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Рекордсмен по количеству титулов

"Реал" является рекордсменом по количеству титулов победителя Лиги чемпионов, это чемпионство стало для клуба 14-м. Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти стал первым тренером, выигравшим Лигу чемпионов четыре раза. До этого он становился победителем турнира в 2003 и 2007 годах с итальянским "Миланом" и в 2014 году с "Реалом". Анчелотти по количеству титулов обогнал англичанина Боба Пейсли и француза Зинедина Зидана, у которых по три титула.

Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге, но 25 февраля УЕФА лишил Северную столицу России права провести финальный матч и перенес его в Париж.

Лига чемпионов - главный по значимости еврокубок, его победитель играет с победителем Лиги Европы в Суперкубке УЕФА. В Суперкубке "Реал" встречается с франкфуртским клубом "Айнтрахт".

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