В Вильнюсе открылась баскетбольная школа NBA – первая в Восточной Европе

В Вильнюсе открылась Баскетбольная школа NBA – первое подобное заведение в Восточной Европе, занимающееся развитием и популяризацией этого вида спорта среди детей.

Представители NBA, Литовской федерации баскетбола и муниципалитета Вильнюса, которые представили инициативу, говорят, что новая школа будет организовывать детские лагеря NBA, международные турниры и другие мероприятия высокого уровня, которые будут способствовать популяризации баскетбола совершенствованию молодых игроков.

"Мы рады, это удивительный момент, ведь это наша первая школа NBA в Восточной Европе. У нас их несколько - в Мадриде, Италии, Греции, но никогда не было в этой части наших любимых европейских стран", — сказал на пресс-конференции вице-президент NBA Europe Хесус Буэно Паскуаль.

Он подчеркнул, что будут не только специальные баскетбольные программы для детей, летние лагеря, но другие мероприятия NBA.

"Мы также можем помочь тренерам, другим клубам, местной федерации или заинтересованным сторонам в развитии клиник физиотерапии и других физических мероприятий — не только для детей, которые здесь играют, но и для всех в Литве", — сказал представитель NBA.

По словам Паскуаля, цель этой инициативы — "не готовить игроков для NBA, а помогать совершенствоваться молодым игрокам, играющим в баскетбол".

Управлять школой NBA будет самоуправление – Вильнюсская баскетбольная школа. Одновременно в зале за соревнованиями могут наблюдать около 1,4 тысячи зрителей, а если за несколько минут сдвинуть трибуны, то здесь может быть даже три стандартных зала для тренировок, один из которых также приспособлен для гимнастики.

По словам вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, строительство, начатое три года назад, задержалось из-за пандемии, но дети тренируются в зале с января. Общий объем инвестиций муниципалитета составляет 5,24 млн евро, еще 0,4 млн евро выделено на покупку профессионального оборудования.

Миндаугас Бальчюнас, генеральный секретарь Литовской федерации баскетбола (ЛФБ), подчеркнул, что это будет не временный проект, а "постоянная программа", реализованная совместно с Вильнюсским самоуправлением.

Уже летом он обещает основные акценты программы — бывшие игроки NBA должны посетить летние лагеря NBA, в том числе, будет усиливаться юношеской лига NBA, состоятся другие мероприятия под брендом NBA, что позволит обеспечить международное общение.

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