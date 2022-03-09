РФС обжаловал в CAS отстранение российских команд от соревнований

Российский футбольный союз просит CAS отменить решение ФИФА и УЕФА о запрете участвовать в соревнованиях командам из РФ. Международные организации отстранили российских футболистов от соревнований из-за войны в Украине.

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал во вторник, 8 марта, две апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении от соревнований всех российских команд и клубов.

В сообщении пресс-службы CAS указывается, что в своих апелляциях РФС просит отменить решения, вынесенные ФИФА и УЕФА в конце февраля, и восстановить все российские национальные сборные и клубы в качестве участников соревнований под эгидой этих организаций, а также приостановить исполнение оспариваемых решений.

В соответствии с Кодексом спортивного арбитража CAS инициировал две отдельные арбитражные процедуры в ходе которых будет выяснять позицию сторон-ответчиков, отмечается в пресс-релизе.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли совместное решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой в ответ на вторжение российских войск в Украину.

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